Νέο περιστατικό με σύγκρουση τρένου στην Ισπανία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα τα οποία επικαλείται το Reuters.

Τοπικό τρένο συγκρούστηκε σήμερα με γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, ανέφεραν υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων, στο τέταρτο σιδηροδρομικό συμβάν σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας.

Αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από τη σύγκρουση που σημειώθηκε κοντά στην πόλη-λιμάνι Καρταχένα στην περιφέρεια Μούρθια, πρόσθεσαν οι αρχές.

«Το τρένο δεν έχει ανατραπεί ούτε εκτροχιαστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων της Μούρθια. Οι πρώτες κλήσεις σχετικά με τη σύγκρουση έγιναν λίγο μετά το μεσημέρι, πρόσθεσαν.

Η Ισπανία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ανδαλουσία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι.

Δύο ημέρες μετά, τοπικό τρένο εκτροχιάστηκε μετά την πτώση τοιχίου υποστήριξης στις ράγες λόγω σφοδρής βροχόπτωσης κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο μηχανοδηγός και να τραυματιστούν σοβαρά τέσσερις επιβάτες.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας κάλεσε σε εθνική απεργία για τις συνθήκες ασφαλείας έπειτα από ένα δεύτερο συμβάν στην βορειοανατολική περιφέρεια Καταλονία την ίδια ημέρα, την Τρίτη.

Σήμερα, η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif δήλωσε πως η κυκλοφορία στη γραμμή της Μούρθια διακόπηκε λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», όπως είπε. Το μήνυμά της στην πλατφόρμα X δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.

Μεταγενέστερη ανάρτηση ανέφερε πως οι υπηρεσίες στη γραμμή έχουν επαναληφθεί.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres



➡️ En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias



🔗https://t.co/LlsPFdpaYb pic.twitter.com/Qy8wvIsyaM — La 7 (@la7tele) January 22, 2026

Διαβάστε επίσης: Γενική απεργία στους σιδηροδρόμους της Ισπανίας - «Συστηματική αμέλεια»

Με πληροφορίες από Reuters, Σκάι