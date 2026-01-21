Σε πανεθνική απεργία προχωρούν οι μηχανοδηγοί στην Ισπανία, καταγγέλλοντας χάος και επικίνδυνες συνθήκες στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Την κινητοποίηση ανακοίνωσε το συνδικάτο των μηχανοδηγών, SEMAF, κηρύσσοντας γενική απεργία σε ολόκληρο τον σιδηροδρομικό τομέα.

Καταγγελίες για επικίνδυνο δίκτυο

Η απόφαση ελήφθη μετά από δύο φονικές σιδηροδρομικές τραγωδίες που συγκλόνισαν τη χώρα. Στο Γκελίδα έχασε τη ζωή του μηχανοδηγός εν ώρα υπηρεσίας, ενώ στο Αδαμούθ σημειώθηκε πολύνεκρο δυστύχημα με 42 θύματα, προκαλώντας σοκ και οργή.

Σύμφωνα με το SEMAF, το ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ασφαλές, ούτε για τους εργαζομένους ούτε για τους επιβάτες. Οι μηχανοδηγοί κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια, κακή συντήρηση και έλλειψη επαρκών μέτρων πρόληψης.

Ευθύνες στην κυβέρνηση

Το συνδικάτο αποδίδει την κατάσταση σε «συστηματική αμέλεια» εκ μέρους της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι εδώ και χρόνια αγνοούνται προειδοποιήσεις και αιτήματα για βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και ασφάλειας των σιδηροδρόμων.

Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι μηχανοδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια του δικτύου.