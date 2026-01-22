Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η ιδιοκτησία της Γροιλανδίας δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τη Ρωσία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία -την μεταχείριση του νησιού από την οποία επέκρινε- θα πρέπει να διευθετήσουν το ζήτημα μεταξύ τους.

Η Μόσχα απλώς παρακολουθεί την ώρα που η προσπάθεια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία έχει διευρύνει μια ρωγμή με την Ευρώπη, παρόλο που οι κινήσεις του μπορεί να έχουν επιπτώσεις για τη Ρωσία, η οποία έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην Αρκτική.

Μιλώντας στο Νταβός, ο Τραμπ υπαναχώρησε χθες, Τετάρτη, όσον αφορά τις απειλές του να επιβάλει δασμούς ως μοχλό για να πάρει τη Γροιλανδία και απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό στρατιωτική ισχύ. Έκανε λόγο για πρόοδο προς μια συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης για το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος, που κινδύνευσε να προκαλέσει το βαθύτερο εδώ και δεκαετίες ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις.

Ο Πούτιν, μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια για το θέμα, έδειξε ότι η Ρωσία δεν θα φέρει αντίρρηση στην προσπάθεια του Τραμπ να ελέγξει τη Γροιλανδία, για την οποία διατύπωσε την εικασία ότι μπορεί να αξίζει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γροιλανδία δεν μας αφορά καθόλου», δήλωσε ο Πούτιν σε συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. «Παρεμπιπτόντως, η Δανία ανέκαθεν μεταχειριζόταν τη Γροιλανδία σαν αποικία και ήταν πολύ σκληρή, αν όχι απάνθρωπη, απέναντί της. Αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και σχεδόν κανένας δεν ενδιαφέρεται τώρα γι' αυτό», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο ρώσος πρόεδρος υπενθύμισε ότι το 1867 η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι το 1917 η Δανία πούλησε τις Παρθένες Νήσους στην Ουάσινγκτον, δημιουργώντας προηγούμενα για τέτοιου είδους εδαφικές συναλλαγές.

Χρησιμοποιώντας το τίμημα για την Αλάσκα, προσαρμοσμένο σε σχέση με τον πληθωρισμό και συνυπολογίζοντας το μεγαλύτερο μέγεθος της Γροιλανδίας και τις αλλαγές στην τιμή του χρυσού, ο Πούτιν είπε ότι η αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία θα μπορούσε να κοστίσει γύρω στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, τα οποία είπε πως πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να διαθέσει.

«Πιστεύω ότι θα τα βρουν μεταξύ τους», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters