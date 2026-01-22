Η παρουσία του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας στην Αθήνα συνοδεύτηκε από μια κίνηση υψηλού πολιτικού και νομικού συμβολισμού για την Άγκυρα, που μεταφέρει σήμερα τη συζήτηση από τις αίθουσες διμερούς συνεργασίας στα πεδία της λογοδοσίας και των εγκλημάτων πολέμου.

Μήνυση κατατέθηκε στην Αθήνα κατά του Ίσραελ Κατζ, υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα. Η μήνυση υποβλήθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από το Ίδρυμα Hind Rajab, σε συνεργασία με Έλληνες δικηγόρους και μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με το επιχείρημα ότι η παρουσία του Κατζ στην Ελλάδα καθιστούσε αναγκαία την άμεση νομική παρέμβαση.

Στην καταγγελία αποδίδεται στον Κατζ άμεση πολιτική και επιχειρησιακή ευθύνη για τις στρατιωτικές αποφάσεις στη Γάζα, με αναφορές στη συστηματική στόχευση πολιτικών υποδομών, τον αποκλεισμό βασικών αγαθών και τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, στοιχεία που –όπως σημειώνεται– τεκμηριώνονται και σε εκθέσεις του ΟΗΕ. Το νομικό αίτημα στηρίζεται στη δυνατότητα άσκησης καθολικής δικαιοδοσίας από την Ελλάδα, βάσει του Συντάγματος, του Ποινικού Κώδικα και της ενσωμάτωσης των Συμβάσεων της Γενεύης και του Καταστατικού της Ρώμης στο εθνικό δίκαιο.

Το Ίδρυμα Hind Rajab κάλεσε τις ελληνικές αρχές να κινήσουν άμεσα έρευνα, τονίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο επιβάλλει τη δίωξη υπόπτων για εγκλήματα πολέμου όταν εισέρχονται σε κράτη δικαίου. Η μήνυση κατατέθηκε την ώρα που ο Κατζ βρισκόταν στην Αθήνα για επαφές με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, με αντικείμενο την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας.

Ο τύπος βλέπει... νέα όπλα στα σύνορα

Την ίδια ώρα, η καχυποψία, η αίσθηση στρατιωτικής περικύκλωσης από Ελλάδα-Ισραήλ διατρέχουν και σήμερα τον τουρκικό Τύπο, καθώς η επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας στην Αθήνα μεταφράζεται στην Άγκυρα ως επιτάχυνση στρατιωτικών ισορροπιών εις βάρος της.

Το αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV σήμερα υποστηρίζει με έμφαση ότι «η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ θα σημάνει και την ανάπτυξη όπλων στα τουρκικά σύνορα».

«Η επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, στην Αθήνα επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την αγορά από την Ελλάδα πυραυλικών συστημάτων και ραντάρ αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ισραήλ, στο πλαίσιο του αμυντικού έργου ‘Ασπίδα του Αχιλλέα’, το οποίο καλύπτει τα σύνορά της με την Τουρκία και το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει υπενθυμίζοντας και την τριμερή σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ τον Δεκέμβριο μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου.

«Οι επαφές στον τομέα της άμυνας έχουν επιταχυνθεί», υποστηρίζει.

Αντίστοιχα, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Χουριέτ επανέρχεται σήμερα με τον τίτλο:

«Το Ισραήλ και η Ελλάδα συνεργάζονται στρατιωτικά εναντίον της Τουρκίας» και απαριθμεί τα όπλα που έχει αγοράσει μέχρι σήμερα η Αθήνα από το Τελ Αβίβ.

