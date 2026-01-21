Στον τουρκικό Τύπο, σήμερα, μία ημέρα μετά τη συνάντηση Δένδια–Κατζ στην Αθήνα, οι δηλώσεις τους ερμηνεύονται μέσα από το πρίσμα της «αντιτουρκικής σύμπλευσης», ανασύροντας σενάρια περικύκλωσης και στρατιωτικής στοχοποίησης στην ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική ρητορική επενδύει σε υπονοούμενα, πολεμικές μεταφορές και παρασκηνιακές αναγνώσεις, μετατρέποντας τη συνάντηση της Αθήνας σε επεισόδιο ενός ευρύτερου αφηγήματος φόβου, καχυποψίας και γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

Α Χαμπέρ

Μια εχθρική συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας! Η Τουρκία στο προσκήνιο: Αποκαλύπτονται μυστικά στρατιωτικά σχέδια.

Το φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο Α Χαμπέρ υιοθετεί ευθέως συγκρουσιακό και καταγγελτικό τόνο, παρουσιάζοντας τη συνάντηση στην Αθήνα ως κρίκο σε μια αντιτουρκική στρατηγική αλυσίδα. Το δημοσίευμα συνδέει την ελληνοϊσραηλινή προσέγγιση με τη διεθνή απομόνωση του Ισραήλ λόγω Γάζας, την οποία –κατά την εφημερίδα– επιχειρεί να υπερβεί μέσω της Ελλάδας.

«Όλο και πιο απομονωμένο διεθνώς λόγω της σφαγής χιλιάδων αθώων πολιτών στη Γάζα, το Ισραήλ προσπαθεί να ξεπεράσει αυτήν την απομόνωση μέσω μιας στρατιωτικής συμμαχίας με την Ελλάδα, τροφοδοτούμενης από την αντιτουρκική τους στάση. Υποστηρίζεται ότι κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αθήνα μεταξύ του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατζ και του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, συζητήθηκαν στο παρασκήνιο ολοκληρωμένα στρατιωτικά και στρατηγικά σχέδια που στοχεύουν την Τουρκία».

Χουριέτ

Ο φόβος της Τουρκίας τους έφερε κοντά: Η προσφορά του Ισραήλ στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε

Η εφημερίδα Χουριέτ αποδίδει την ελληνοϊσραηλινή σύγκλιση στην κοινή ανησυχία απέναντι στην Τουρκία. Ο ίδιος ο τίτλος λειτουργεί ως σχόλιο, παρουσιάζοντας τη συνεργασία όχι ως ισότιμη σύμπραξη, αλλά ως αντίδραση σε έναν περιφερειακό παράγοντα ισχύος που –κατά την εφημερίδα– προκαλεί στρατηγικό άγχος σε Αθήνα και Τελ Αβίβ.

Σαμπάχ

Μια αμυντική ασπίδα κατά της Τουρκίας: «Ισραηλινή ομπρέλα» από το Ισραήλ στην Αθήνα.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ παρουσιάζει την Ελλάδα ως αποδέκτη ισραηλινής προστασίας. Η χρήση του όρου «ισραηλινή ομπρέλα» λειτουργεί σχολιαστικά, υπονοώντας ότι η Αθήνα αναζητεί στρατηγικό αντιστάθμισμα απέναντι στην Τουρκία και ότι το Ισραήλ προβάλλεται ως εγγυητής.

CNNTurk

Προσφορά F-35 από το Ισραήλ στην Ελλάδα: «Ανταλλαγή γνώσης», ειπώθηκε... Τι θέλει να μάθει η Αθήνα;

Το φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο CNNTurk υιοθετεί πιο τεχνοκρατικό αλλά υπαινικτικό τόνο, εστιάζοντας στη μεταφορά τεχνογνωσίας ως στοιχείο στρατηγικής εξάρτησης.

«Οι επαφές μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ είναι εντατικές. Σε αυτές τις επαφές, ενώ συχνά γίνεται έμφαση στη «συνεργασία», το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι είναι «έτοιμο να μοιραστεί» με τον ελληνικό στρατό την επιχειρησιακή του εμπειρία σχετικά με τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-35. Τι θέλει να μάθει η Αθήνα;», σχολιάζει, υπονοώντας ότι πίσω από τη συνεργασία υπάρχει συγκεκριμένη στρατιωτική στόχευση που υπερβαίνει την απλή ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Νεφές

Επικίνδυνη προσέγγιση μεταξύ γειτονικής χώρας και Ισραήλ

Η ειρωνική δήλωση του Κατζ

Η αντιπολιτευόμενη εφημερία Νεφές υιοθετεί ειρωνικό και υπαινικτικό ύφος, επισημαίνοντας ότι η εμβάθυνση της συνεργασίας σε αντι-drone συστήματα και κυβερνοασφάλεια δείχνει ότι «τόσο η Ελλάδα όσο και το Ισραήλ θεωρούν την Τουρκία ως ‘σημαντική πηγή ανησυχίας’».

«Η Ελλάδα και το Ισραήλ αποφάσισαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των συστημάτων κατά των drones και της κυβερνοασφάλειας.

Κανένας από τους δύο υπουργούς δεν ανέφερε ρητά ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις κυβερνοεπιθέσεις ή άλλες απειλές. Ωστόσο, τόσο η Ελλάδα όσο και το Ισραήλ θεωρούν την Τουρκία ως ‘σημαντική πηγή ανησυχίας’».

Μιλιέτ

Ένα σχέδιο «σπαθί και ασπίδα» στο παρασκήνιο! Μια μυστική προσφορά από το Ισραήλ στην Ελλάδα: «Ένα αντίδοτο κατά της Τουρκίας»

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλιέτ επενδύει σε πολεμική αναφορά, μιλώντας για ένα διττό σχέδιο επίθεσης και συντονισμένης περικύκλωσης της Τουρκίας.

«Στα παρασκήνια της συνάντησης στην Αθήνα, αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε μια μυστική προσφορά με επίκεντρο την Τουρκία. Πέρα από τις δημόσια διαθέσιμες δηλώσεις, ένα σχέδιο «σπαθί και ασπίδα» εναντίον της Άγκυρας ήταν στο τραπέζι».

Αϊντινλίκ

Η Ελλάδα και το Ισραήλ χαράσσουν μια στρατιωτική γραμμή εναντίον της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο: από την εκπαίδευση των F-35 μέχρι τα συστήματα πυραυλικής άμυνας και τις στρατιωτικές πληροφορίες

Η αντιπολιτευόμενη, εθνικιστική εφημερίδα Αϊντινλίκ εντάσσει τη συνάντηση σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό σχήμα περιφερειακής συμμαχίας κατά της Τουρκίας.

«Η περιφερειακή συμμαχία που σχηματίστηκε εναντίον της Τουρκίας κάνει νέα βήματα. Η στρατιωτική και στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει εισέλθει σε νέα φάση με τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας στην Αθήνα».

Χαμπέρ7

Η προσφορά του Ισραήλ στην Ελλάδα σχετικά με την Τουρκία! «Ήρθε με λύσεις»

Η φιλοκυβερνητική ιστοσελίδα Χαμπέρ7 παρουσιάζει το Ισραήλ ως παράγοντα που «έρχεται με λύσεις» σε προβλήματα που, σύμφωνα με το πλαίσιο του τίτλου, σχετίζονται άμεσα με την Τουρκία.

