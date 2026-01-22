Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να παραμείνει ασφαλής η περιοχή της Αρκτικής, ενώ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» για την Αρκτική, σημείωσε ο Ρούτε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ είναι δεσμευμένος στην ουκρανική ανεξαρτησία και κυριαρχία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε: «Ναι! Και ποτέ δεν αμφέβαλα για αυτό».

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην Ουκρανία. Ας μην χειριστούμε λάθος την υπόθεση αυτή», τόνισε ο Ρούτε.

Διαβάστε επίσης: Γροιλανδία: Ετοιμάζουν «λύση» στα πρότυπα Βρετανικών Βάσεων Κύπρου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters