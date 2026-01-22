Με κοινή δήλωση προς την Ουάσιγκτον, η Τουρκία μαζί με άλλες 7 χώρες, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Ινδονησία, το Πακιστάν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν ότι αποδέχονται την πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή στο νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Η πρόσκληση εντάσσεται στο 20σέλιδο σχέδιο της αμερικανικής Kυβέρνησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης, η οποία προβλέπει μετάβαση από την κατάπαυση του πυρός σε αφοπλισμό, τεχνοκρατική διοίκηση και ανοικοδόμηση.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των μελών του Συμβουλίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, με αντικείμενο τη διακυβέρνηση και τη στήριξη βασικών υπηρεσιών στη Γάζα.

Ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανεττίν Ντουράν επιβεβαίωσε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προσκλήθηκε ως ιδρυτικό μέλος του σχήματος.

Στην κοινή ανακοίνωση των οκτώ χωρών επισημαίνεται ότι η πρόσκληση «γίνεται δεκτή με ικανοποίηση», ενώ διευκρινίζεται πως κάθε κράτος θα προχωρήσει στις απαιτούμενες εσωτερικές νομικές διαδικασίες για την επίσημη συμμετοχή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ