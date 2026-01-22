Ένα νέο πολιτικό σκάνδαλο ξέσπασε στην Τουρκία, με πρωταγωνιστή τον Χαλούκ Αλιτζίκ, πρόεδρο του εθνικιστικού Κόμματος Εθνικιστικής Κίνησης (MHP) στην επαρχία Αϊδίνio. Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον Αλιτζίκ να κάθεται σε τραπέζι τζόγου σε καζίνο της κατεχόμενης Κύπρου, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Η υπόθεση έρχεται λίγες μέρες μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του ίδιου για τους συνταξιούχους, τους οποίους είχε χαρακτηρίσει «αχάριστους» για τις διαμαρτυρίες τους σχετικά με τις χαμηλές συντάξεις.





Emeklileri Şükürsüz Bulan MHP’li Başkan Kıbrıs’ta Kumar Masasında...



MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın kumar oynadığı anlar, siyaset gündemine bomba gibi düştü.



MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın kumar oynadığı görüntüler şaşkınlık yarattı. pic.twitter.com/duYmrH0ShI — 23 DERECE (@yirmiucderece) January 22, 2026





Ο Αλιτζίκ, σε δηλώσεις του σε τουρκικά ΜΜΕ, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έπαιζε τζόγο. «Πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα», δήλωσε, εξηγώντας ότι βρισκόταν στο ξενοδοχείο για ένα πρόγραμμα και ότι η φωτογραφία δείχνει και άλλα άτομα στο τραπέζι. «Δεν έχω καμία σχέση με τον τζόγο», πρόσθεσε, κατηγορώντας πολιτικούς αντιπάλους για την διαρροή των εικόνω