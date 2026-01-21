Το Ελιζέ απάντησε, με ανάρτηση στο X, για τον τρόπο με τον οποίο χλεύασε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τις αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία.

Το γαλλικό προεδρικό μέγαρο υπογραμμίζει πως ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ψέματα αναφορικά με τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία και τις αυξήσεις που υποτίθεται πως δέχθηκε να κάνει ο Μακρόν στην εγχώρια αγορά.

«Δεν καθορίζει αυτός (ο Μακρόν) τις τιμές τους. Αυτές ρυθμίζονται από την κοινωνική ασφάλιση. Για την ιστορία, έχουν παραμείνει σταθερές. Όποιος έχει πατήσει ποτέ το πόδι του σε γαλλικό φαρμακείο το γνωρίζει αυτό» προσθέτει χαρακτηριστικά.

Il paraît que le Président @EmmanuelMacron aurait augmenté les prix des médicaments.



Il ne fixe pas leurs prix. Ceux-ci sont encadrés par la sécurité sociale. Ils sont d’ailleurs restés stables. Tous ceux qui sont entrés dans une pharmacie française le savent. pic.twitter.com/gJ1KK5Xylx — Élysée (@Elysee) January 21, 2026

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Διαβάστε επίσης: Γερμανία: Η ένταξη στη τρέχουσα μορφή του Συμβουλίου Ειρήνης δεν είναι εφικτή