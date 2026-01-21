Ένα πανδοχείο στην πόλη Τακαγιάμα της Ιαπωνίας δημιουργεί κάθε χειμώνα ένα εντυπωσιακό παγωμένο δάσος, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη τη χώρα.

Το θέαμα είναι παραμυθένιο καθώς σταλακτίτες πάγου κρέμονται από τα δέντρα σαν κουρτίνες, ενώ άλλοι θυμίζουν μέδουσες. Το πανδοχείο βρίσκεται στην Περιφέρεια Γκιφού, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, όπου οι θερμοκρασίες παραμένουν συχνά κάτω από το μηδέν. Οι υπεύθυνοι ψεκάζουν νερό στα δέντρα και στις γύρω πλαγιές, δημιουργώντας αυτό που αποκαλούν «Subzero Forest».

Καθώς το νερό παγώνει, σχηματίζονται παχιές στρώσεις πάγου. Στα κλαδιά εμφανίζονται σταλακτίτες που κρέμονται σαν κουρτίνες, ενώ άλλοι παίρνουν στρογγυλεμένα σχήματα. Το σκηνικό αλλάζει καθημερινά, διαμορφωμένο από τον άνεμο και το κρύο. Επισκέπτες ταξιδεύουν από όλη την Ιαπωνία για να το δουν.







