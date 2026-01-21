Τρεις άνδρες που παρήγαγαν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, σε επιχείρηση που παραπέμπει στη σειρά «Breaking Bad», δρώντας κρυφά σε απομονωμένη περιοχή και φορώντας μάσκες προστασίας από τις χημικές αναθυμιάσεις, έπεσαν στα χέρια των αρχών.

Μετά από έλεγχο των αστυνομικών της Πολωνίας, οι ουσίες ταυτοποιήθηκαν ως «κρύσταλλα», τόσο σε υγρή όσο και σε κρυσταλλική μορφή και συνολικά κατασχέθηκαν σχεδόν 720 κιλά ναρκωτικών, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 720.000 δόσεις για διακίνηση, με εκτιμώμενη αξία στη μαύρη αγορά έως 36 εκατ. ζλότι (περίπου 8,5 εκατ. ευρώ).

Κατά την έρευνα στην κατοικία ενός εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκε παράνομος οπλισμός και πυρομαχικά. Σε αντίθεση με την τηλεοπτική σειρά, η υπόθεση έχει άλλη κατάληξη: όλοι οι συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραγωγή μεγάλης ποσότητας ψυχοτρόπων ουσιών, ενώ σε έναν εξ αυτών προστέθηκε κατηγορία παράνομης κατοχής όπλου κρότου και πυρομαχικών χωρίς άδεια.











Πηγή: Πρώτο Θέμα