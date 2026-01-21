«Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία για να αποκτήσω τη Γροιλανδία», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Συνέχισε δε λέγοντας ότι «Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της».

Ακόμη, ανέφερε ότι μόνο η «μεγάλη δύναμη» των ΗΠΑ μπορεί να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, τόνισε κατά την ομιλία του στο Νταβός, λέγοντας ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

«Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία», είπε.

Κατηγόρησε δε τη Δανία για «αχαριστία» και επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν έχουν πάρει τίποτε από αυτό.

Τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους: Αν πείτε όχι για τη Γροιλανδία, θα το θυμόμαστε

«Θέλουμε ένα κομμάτι πάγου για την προστασία του πλανήτη, και αυτοί [η Δανία] δεν το δίνουν. Ποτέ δεν ζητήσαμε τίποτα άλλο», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και προσθέτει «Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε αυτό το κομμάτι γης, αλλά δεν το κάναμε».

«Σας παρέχουμε τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα του κόσμου - πλέον και σε πολύ μικρότερους χρόνους - και θέλουμε απλά ένα κομμάτι πάγου. Έχετε επιλογή να πείτε ναι και θα σας είμαστε υπόχρεοι και να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε» είπε ο Τραμπ, δίνοντας έτσι ένα τελεσίγραφο προς την Ευρώπη.

«Αυτό το τεράστιο, απροστάτευτο νησί είναι στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής»

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε «Το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι».

«Η Γροιλανδία είναι ένα τεράστιο, σχεδόν εντελώς ακατοίκητο και ανεπτυγμένο έδαφος που βρίσκεται χωρίς άμυνα σε μια στρατηγική θέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Υπάρχουν τόσα πολλά σπάνια μέταλλα, και για να τα αποκτήσεις, πρέπει να διαπεράσεις εκατοντάδες μέτρα πάγου. Αυτός δεν είναι ο λόγος για τον οποίο τα χρειαζόμαστε, τα χρειαζόμαστε για στρατηγικούς λόγους εθνικής ασφάλειας και διεθνούς ασφάλειας.

Αυτό το τεράστιο, απροστάτευτο νησί είναι στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής, στα βόρεια σύνορα του Δυτικού Ημισφαιρίου, και είναι έδαφός μας», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλουμε αυτό το κομμάτι γης για να χτίσουμε τον πυρήνα του Golden Dome»

«Το μόνο που ζητάμε από την Δανία είναι αυτό το κομμάτι γης στο οποίο θα χτίσουμε τον πυρήνα του Golden Dome.

Εμείς χτίσαμε και το Iron Dome στο Ισραήλ και έχω πει δεκάδες φορές στον «Μπίμπι» σταμάτα να παίρνεις τα εύσημα για κάτι που εμείς με δική μας τεχνολογία φτιάξαμε!!!» είπε ο Τραμπ, σχετικά με τις φιλοδοξίες του για τη Γροιλανδία.

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό» στο να αποκτά η Αμερική εδάφη, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει μια δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν, ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ προσπαθούσαν να αγοράσουν τη Γροιλανδία για σχεδόν δύο αιώνες.

«Το 2019, η Δανία δήλωσε ότι θα ξόδευε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει την άμυνα της Γροιλανδίας. Αλλά, όπως γνωρίζετε, ξόδεψε λιγότερο από το 1% αυτού του ποσού», λέει.

«Δεν υπάρχει κανένα σημάδι της Δανίας εκεί. Το λέω αυτό με μεγάλο σεβασμό για τη Δανία, της οποίας τον λαό αγαπώ [και] οι ηγέτες της είναι πολύ καλοί».

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει μια άλλη προηγούμενη δήλωση ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να προστατεύσουν τη Γροιλανδία, «να την αναπτύξουν και να την βελτιώσουν και να την κάνουν έτσι ώστε να είναι καλή για την Ευρώπη και ασφαλής για την Ευρώπη, και καλή για εμάς».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιδιώκω άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσουμε εκ νέου την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχουμε αποκτήσει πολλά άλλα εδάφη κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας, όπως έχουν κάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό».

Πυρά Τραμπ προς την Ευρώπη

«Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να δω την Ευρώπη να πηγαίνει καλά, αλλά δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε ο Τραμπ, επικαλούμενος «αυξανόμενες κυβερνητικές δαπάνες, ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση και ατελείωτες ξένες εισαγωγές».

«Μπορούμε να διαφωνούμε γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχει διαφωνία. Φίλοι επιστρέφουν από διαφορετικά μέρη - δεν θέλω να προσβάλω κανέναν - και λένε, "Δεν το αναγνωρίζω"», τόνισε ο Τραμπ. Πρόσθεσε «Και αυτό δεν είναι με θετικό τρόπο. Αυτό είναι με πολύ αρνητικό τρόπο».

Ο Τραμπ είπε ότι οι πολιτικές μετανάστευσης και η οικονομική πολιτική της Ευρώπης είχαν οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες, σε σύγκριση με αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «οικονομικό θαύμα» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θέλουμε ισχυρούς συμμάχους, είναι θέμα εθνικής ασφαλείας», πρόσθεσε.

Αποκάλυψε συνομιλίες του με τον Ζελένσκι στο Νταβός

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στη συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και περιγράφει τον πόλεμο ως «αιματοχυσία».

«Αυτό θέλω να σταματήσω, δεν βοηθά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρόκειται για ψυχές, για νέους ανθρώπους», λέει και προσθέτει «Θέλω να το σταματήσω, είναι ένας φρικτός πόλεμος».

Λέει ότι διαπραγματεύεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να κάνει μια συμφωνία.

«Διαπραγματεύομαι με τον πρόεδρο Ζελένσκι και νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία», λέει.

Ο Τραμπ δηλώνει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι «πρέπει να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο».

«Πούτιν και Ζελένσκι θέλουν συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

«Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία θέλει και ο Ζελένσκι τον οποίο θα συναντήσω εδώ σήμερα. Βοηθώ την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ για να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Αυτό που ζητάω εγώ, είναι ένα κομμάτι πάγκου. Για την Παγκόσμια Ειρήνη είναι ένα πολύ μικρό αίτημα σχετικά με όσα όσα έχουμε κάνει για όλους εσάς» είπε ο Τραμπ.

«Είναι ένας φρικτός πόλεμος. Είναι ο χειρότερος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν συνεχιστεί, θα ξεπεράσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί, πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό» πρόσθεσε.

«Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν να «καταστρέψουν» χώρες με δασμούς», λέει ο Τραμπ

Στο επόμενο μέρος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη σχέση του με την Ελβετία, όπου φιλοξενείται επί του παρόντος. «Επιβάλαμε δασμό 30% στην Ελβετία και ξέσπασε ο χαμός», ξεκινά.

Ο Τραμπ λέει ότι στη συνέχεια μείωσε τον δασμό για την ευρωπαϊκή χώρα, καθώς δεν ήθελε να την «πληγώσει».

Ωστόσο, λέει ότι η Ελβετία είναι μόνο ένα παράδειγμα από «πολλά μέρη» που «κερδίζουν μια περιουσία» χάρη στις ΗΠΑ και ότι οι ΗΠΑ «κρατούν ολόκληρο τον κόσμο στη ζωή».

«Ήμουν πολύ δίκαιος, τους επέβαλα δασμό και όλα ήταν εντάξει», συνεχίζει ο Τραμπ.

«Αλλά συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμάς, δεν είναι πια Ελβετία. Χωρίς εμάς, δεν είναι καμία από τις χώρες που εκπροσωπούνται εδώ. Και θέλουμε να συνεργαστούμε με τις χώρες. Δεν θέλουμε να τις καταστρέψουμε».

«Ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες»

«Ο Καναδάς παίρνει πολλά δωρεάν από εμάς» είπε ο Τραμπ.

Στην συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε «Παρεμπιπτόντως, θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες, αλλά δεν είναι. Είδα τον πρωθυπουργό σας χθες. Δεν ήταν και πολύ ευγνώμων. Θα έπρεπε να μας είναι ευγνώμονες, ο Καναδάς.

Ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να το θυμάστε αυτό την επόμενη φορά που θα κάνετε δηλώσεις».

«Θα ανακοινώσω τον νέο πρόεδρο της Fed στο μέλλον»

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Τραμπ αναφέρθηκε στον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ λέγοντας ότι θα τον ανακοινώσει «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Συνέχισε λέγοντας ότι «Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν απαίσιο πρόεδρο, τον Τζέρομ Πάουελ, που πάντα αργεί. Πάντα αργεί».

Ο Τραμπ λέει ότι ο Πάουελ «καθυστερεί πολύ με τα επιτόκια, εκτός από πριν τις εκλογές».

Πρόσθεσε δε «Ήταν μια χαρά για την άλλη πλευρά. Οπότε, θα βρούμε κάποιον που θα είναι εξαιρετικός. Και ελπίζουμε να κάνει τη σωστή δουλειά».

«Από νεκρή χώρα, οι ΗΠΑ έγιναν η πιο «καυτή» του κόσμου»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Είναι υπέροχο που επέστρεψα στο όμορφο Νταβός της Ελβετίας και απευθύνθηκα σε τόσους πολλούς σεβαστούς επιχειρηματικούς ηγέτες, σε τόσους πολλούς φίλους – λίγους εχθρούς».

«Από νεκρή χώρα, οι ΗΠΑ έγιναν η πιο «καυτή» του κόσμου» τόνισε μία φράση που το αρέσει να χρησιμοποιεί συχνά.

Στη συνέχεια έσπευσε να επαινέσει το έργο της κυβέρνησής του στην οικονομία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι η ανάπτυξη που έχει επιτρέψει «δεν έχει ξαναδεί».

«Οι άνθρωποι τα πάνε πολύ καλά, είναι πολύ ευχαριστημένοι μαζί μου», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με «διπλάσιο ρυθμό» από αυτόν που προβλέπει το ΔΝΤ.

«Όταν η Αμερική ανθίζει, όλοι ανθίζουμε. Όλοι μας ακολουθείτε προς τα κάτω και όλοι μας ακολουθείτε προς τα πάνω», τόνισε.