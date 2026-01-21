Το γενικότερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Γάζα, βάσει του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, προβλέπεται ήδη στο ψήφισμα 2803 του ΣΑ του ΟΗΕ

Να απορρίψει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, προσανατολίζεται η Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξετάζουν το ζήτημα σε συνεννόηση και συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, οι περισσότεροι εκ των οποίων φαίνονται επίσης να κλίνουν στο «όχι».

Παράλληλα, η χώρα μας κρίνει και υπό το πρίσμα της ιδιότητας ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εκτιμώντας πως πρόκειται για ένα σύνθετο νομικά ζήτημα και πως το γενικότερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Γάζα, βάσει του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, προβλέπεται ήδη στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Αφαλείας του ΟΗΕ που έχει υπερψηφίσει η Ελλάδα.

Ουσιαστικά ο προβληματισμός που υπάρχει είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση υπερβαίνει πιθανώς το παραπάνω ψήφισμα, ενέχοντας κινδύνους υποβάθμισης του ρόλου του ΟΗΕ, ενώ είναι άγνωστο πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.

