Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα μεταβεί αύριο στην Ελβετία για να συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της Χάρτας του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace Charter), εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ανακοίνωση έγινε σήμερα από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, εν μέσω διεθνών συζητήσεων για τον ρόλο αυτού του νέου διεθνούς οργανισμού που προωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.





Regarding the Participation of H.E. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye, in the Signing Ceremony of the Board of Peace Charter https://t.co/g3XBwo3Pd1 pic.twitter.com/KivDF13UsJ — Turkish MFA (@MFATurkiye) January 21, 2026





Το Συμβούλιο Ειρήνης, με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ –ο οποίος ορίζεται ως ισόβιος πρόεδρος σύμφωνα με το καταστατικό– έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς. Το καταστατικό, το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα, δεν αναφέρει ρητά τη Γάζα και εστιάζει σε γενικότερες πρωτοβουλίες για "σταθερότητα, αποκατάσταση νόμιμης διακυβέρνησης και διαρκή ειρήνη σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις". Οι χώρες που επιθυμούν μόνιμη συμμετοχή πρέπει να συνεισφέρουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια εντός του πρώτου έτους, ενώ η αρχική συμμετοχή είναι τριετής.



Κριτικοί, συμπεριλαμβανομένων ηγετών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, εκφράζουν ανησυχίες ότι το Συμβούλιο αποτελεί προσπάθεια υπονόμευσης των Ηνωμένων Εθνών, με τον Τραμπ να έχει δηλώσει ότι "μπορεί" να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Μέχρι στιγμής, χώρες όπως το Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανακοινώνει την αποδοχή της πρόσκλησης.