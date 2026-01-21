Το θέμα της Γροιλανδίας δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, τα όρια των οποίων δοκιμάζονται, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Μιχάλης Κοντός.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ όπως εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα και εάν αυτό θα μπορούσε οδηγήσει σε κατάρρευση του ευρωατλαντισμού, ο κ. Κοντός δήλωσε ότι η στάση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, τα όρια των οποίων δοκιμάζονται, σημειώνοντας ότι η Δανία και η ΕΕ είναι εγκλωβισμένες μεταξύ σφύρας και άκμονος, δηλαδή αφ' ενός της ανάγκης για συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και επιβίωσης του ΝΑΤΟ και, αφ' ετέρου, της ανάγκης προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους μέλους της Ένωσης.

"Οι εμπλεκόμενοι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν με βάση το εθνικό συμφέρον και το συμφέρον της Ένωσης, από την άλλη όμως έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι η πολιτική Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας δεν παρουσιάζει απήχηση στο εσωτερικό των ΗΠΑ, άρα πιθανόν στο μέλλον να μεταβληθεί" τόνισε.

Συνεπώς, είπε ο κ. Κοντός, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί έτσι ώστε η αντίδρασή τους στην απειλή του Προέδρου Τραμπ να μην απο-προσωποποιηθεί και να μην επεκταθούν οι αντι-ευρωπαϊκές αντιλήψεις στις ΗΠΑ και εκτός του στενού κύκλου του νυν ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Εκτίμησε ότι είναι πιθανόν να υπάρξει κάποιου είδους συμφωνία στο θέμα.

"Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θεωρώ ότι είναι πιθανό να καταλήξουμε σε κάποιου είδους συμφωνία επί του θέματος" είπε, προσθέτοντας ότι ήδη σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός της Δανίας και πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Άντερς Φον Ρασμούσεν, υποστήριξε ότι η Δανία θα πρέπει να αντιπροτείνει στον Τραμπ μια αναθεώρηση της αμυντικής συμφωνίας του 1951, μια επενδυτική συμφωνία και μια πολιτική απομάκρυνσης της ρωσικής και κινεζικής επιρροής.

"Προσωπικά θεωρώ ότι αν ο Τραμπ πάρει αυτά τα τρία, ιδιαίτερα αν επεκταθεί η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο νησί και αμερικανικές εταιρείες αναλάβουν κατ' αποκλειστικότητα την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, δεν θα έχει πλέον σοβαρούς λόγους βίαιης προσάρτησης της Γροιλανδίας" εκτίμησε ο κ. Κοντός.

Το πρόβλημα όμως που δεν θα επιλυθεί με μια τέτοια συμφωνία, υπογράμμισε, "είναι η βαριά σκιά που θα αφήσει η εξαναγκαστική διπλωματία του Προέδρου Τραμπ επί της ευρωατλαντικής συμμαχίας. Μιας συμμαχίας η οποία δεν στηριζόταν μόνο σε κοινά συμφέροντα, αλλά και σε κοινές αντιλήψεις και αμοιβαία εγκαρδιότητα".

Από την άλλη, κατέληξε ο κ. Κοντός, "η αίσθηση απειλής από Ανατολή και Δύση είναι ίσως η κατάλληλη συνθήκη που μπορεί να ωθήσει αποφασιστικά την ΕΕ προς τον ορθολογισμό της στρατηγικής αυτονομίας".

