Σφοδρές αντριδράσεις είχαμε από Ερντογάν και Ερχιουρμάν για το επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο συνοριακό πέρασμα Νουσαϊμπίν–Καμισλί, όταν υποστηρικτές της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) εισήλθαν σε τουρκικό συνοριακό φυλάκιο και κατέβασαν την τουρκική σημαία. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας άμεσες αντιδράσεις

Οργισμένη αντίδραση Ερντογάν

Άμεση ήταν η αντίδραση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε σκληρό τόνο προειδοποίησε πως οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν.

«Θα βρούμε οπωσδήποτε εκείνα τα βρώμικα χέρια που απλώθηκαν στη σημαία μας και θα λογοδοτήσουν απολύτως οι προδότες», δήλωσε χαρακτηριστικά.





Καταδίκη από τα κατεχόμενα

Καταδικάζοντας το περιστατικό, ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχουρμάν εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση, στην οποία χαρακτήρισε την ενέργεια «απαράδεκτη πρόκληση».

Όπως ανέφερε, «η υποστολή της τουρκικής σημαίας στη γραμμή Νουσαϊμπίν–Καμισλί συνιστά πράξη που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», καταδικάζοντας παράλληλα «κάθε μορφή τρομοκρατικής δραστηριότητας και κάθε επίθεση κατά της τουρκικής σημαίας».