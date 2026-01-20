Σε μια κίνηση που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, υποστηρικτές της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) εισήλθαν σε τουρκικό συνοριακό φυλάκιο στο πέρασμα Νουσαϊμπίν-Καμισλί και κατέβασαν την τουρκική σημαία, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη βόρεια Συρία, όπου η YPG αντιμετωπίζει πιέσεις από τον συριακό στρατό και την Τουρκία. Παρόμοια περιστατικά με κατέβασμα από τουρκικές σημαίες άρχισαν να συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές.
YPG supporters entered a Turkish border post at the Nusaybin–Qamishli crossing and took down the Turkish flag. pic.twitter.com/Pgt4XkMFNX— Mintel World (@mintelworld) January 20, 2026
Hundreds of Kurds are crossing the border into Qamişlo from Nisêbîn, Bakurê Kurdistan / Turkey, and the border crossing has been completely overrun and captured.— Rojava Network (@RojavaNetwork) January 20, 2026
The Turkish terrorist flag was removed, and the Kurds are now using it to polish their shoes. pic.twitter.com/B7IwYei4gv
🇸🇾 #Syria - 🇹🇷 #Turkey: Kurdish civilians are seen crossing near the Qamishlo - Nusaybin border, as calls for mass mobilisation and resistance spread across Rojava. There are also reports of gunfire directed at people who stormed the border.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) January 20, 2026
In the final video, the Turkish flag… pic.twitter.com/SbIgH22Uag
سيذكر التاريخ أن الشعب الكوردي هو الوحيد الذي قام بإهانة الدولة التركية وعلمها القذر pic.twitter.com/vz80A6OlyL— Kurdistan ☀️ كوردستان (@Kurdistan_AR) January 20, 2026
Η τουρκική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως "προδοτική επίθεση" και "σαφή πρόκληση".
🛑 Turkish Defense Ministry announces investigation into terrorist YPG-linked attack on Turkish flag along Nusaybin–Qamishli border line between Syria and Türkiye— Anadolu English (@anadoluagency) January 20, 2026
➖ Administrative investigation launches into 'attempt by terrorist organization sympathizers to cross closed border… pic.twitter.com/eb9dXpMdym
Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την έναρξη διοικητικής έρευνας για περιστατικό. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η έρευνα αφορά «απόπειρα υποστηρικτών τρομοκρατικής οργάνωσης να προσεγγίσουν κλειστό συνοριακό πέρασμα στη Νουσαϊμπίν και να επιτεθούν στη σημαία μας στο συνοριακό φυλάκιο».
Ο διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε: "Αυτή η άθλια πράξη δεν θα αποδυναμώσει την αποφασιστικότητα του κράτους μας ούτε θα βλάψει την ενότητα του έθνους μας. Έχει ξεκινήσει έρευνα." Παρόμοιες δηλώσεις έκανε και ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, καταδικάζοντας την ενέργεια ως απόπειρα υπονόμευσης της "Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία".
Targeting the flag is viewed as challenging the country’s safety and stability. They are calling it a deliberate act meant to provoke tension and unrest along the Turkish-Syrian border. #TurkeyStrong #BorderSecurity— Media 🇺🇸 (@MediaWasHere) January 20, 2026
#TerrorismProvocation pic.twitter.com/YTQmS6l9Xm
Διαβάστε επίσης: Τομ Μπάρακ: Ιστορική ευκαιρία για τους Κούρδους στη νέα Συρία - Tο σχέδιο ΗΠΑ
SDF supporters have been trying to push through Turkish border in Qamishli, attacking the Turkish flag on the border gate.— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 20, 2026
This is issue slowly getting out of control.
pic.twitter.com/4GqJ3ZOL7h