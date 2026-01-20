Σε μια κίνηση που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, υποστηρικτές της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) εισήλθαν σε τουρκικό συνοριακό φυλάκιο στο πέρασμα Νουσαϊμπίν-Καμισλί και κατέβασαν την τουρκική σημαία, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη βόρεια Συρία, όπου η YPG αντιμετωπίζει πιέσεις από τον συριακό στρατό και την Τουρκία. Παρόμοια περιστατικά με κατέβασμα από τουρκικές σημαίες άρχισαν να συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές.


Η τουρκική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως "προδοτική επίθεση" και "σαφή πρόκληση".

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την έναρξη διοικητικής έρευνας για περιστατικό. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η έρευνα αφορά «απόπειρα υποστηρικτών τρομοκρατικής οργάνωσης να προσεγγίσουν κλειστό συνοριακό πέρασμα στη Νουσαϊμπίν και να επιτεθούν στη σημαία μας στο συνοριακό φυλάκιο».

Ο διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε: "Αυτή η άθλια πράξη δεν θα αποδυναμώσει την αποφασιστικότητα του κράτους μας ούτε θα βλάψει την ενότητα του έθνους μας. Έχει ξεκινήσει έρευνα." Παρόμοιες δηλώσεις έκανε και ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, καταδικάζοντας την ενέργεια ως απόπειρα υπονόμευσης της "Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία".


