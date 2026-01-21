Νοτιοκορεατικό δικαστήριο επέβαλε σήμερα στον πρώην πρωθυπουργό Χαν Ντουκ-σου ποινή κάθειρξης 23 ετών για κατηγορίες, που περιλάμβαναν αυτή της εξέγερσης, σε σχέση με την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου το Δεκέμβριο 2024 από τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ-Γέολ.

Ο Χαν, 76 ετών, είναι το πρώτο πρώην μέλος του υπουργικού συμβουλίου στο οποίο επιβάλλεται ποινή από δικαστήριο για ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται άμεσα με την επιβολή του στρατιωτικού νόμου. Σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, η καταδίκη του μπορεί να αποτελέσει προμήνυμα για τις δίκες που έπονται.

Το Δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Σεούλ έκρινε τον Χαν ένοχο επειδή διευκόλυνε την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου, δήλωσε δικαστής, μια κίνηση την οποία περιέγραψε ως «άνωθεν εξέγερση».

Στο πλαίσιο της εξέγερσης, ο Χαν είχε επίσης συζητήσει σχέδια για τη διακοπή της λειτουργίας σημαντικών θεσμών όπως το κοινοβούλιο, πρόσθεσε ο δικαστής.

Γεγονός ασυνήθιστο για νοτιοκορεατικό δικαστήριο, η ποινή κάθειρξης 23 ετών που επιβλήθηκε, υπερέβη την ποινή των 15 ετών που είχαν ζητήσει το Νοέμβριο οι εισαγγελείς.

Ο Χαν τέθηκε υπό κράτηση αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η οποία μπορεί να εφεσιβληθεί. Ο συνήγορος του Χαν είπε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ για Γροιλανδία: «Δεν υπάρχει επιστροφή» – Δοκιμάζονται οι σχεσεις με ΕΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters