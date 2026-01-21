Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά τους τόνους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, δηλώνοντας πως «δεν υπάρχει επιστροφή» και πως το νησί είναι «απολύτως απαραίτητο». Με αναρτήσεις του και δημόσιες τοποθετήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει τη σκληρή γραμμή, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει.

Σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε μέχρι πού θα έφτανε για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αρκέστηκε να απαντήσει αινιγματικά: «Θα το δείτε». Παράλληλα, επανέλαβε ότι «τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά» στο συγκεκριμένο θέμα και ότι έχουν προγραμματιστεί «πολλές συναντήσεις» γύρω από τη Γροιλανδία.



Σε άλλη συνέντευξή στο News Nation για τη Γροιλανδία είπε «Βρίσκεται σε μια τοποθεσία που είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια, και επίσης για την διεθνή ασφάλεια του κόσμου, κυριολεκτικά... Ως παράδειγμα, κατασκευάζουμε τον Χρυσό Θόλο... αν κάποιος θέλει να εκτοξεύσει πυραύλους, θα τους καταρρίψει από τον αέρα σαν σπίρτα.»





.@POTUS on threats from Iran: "I've left notification, anything ever happens... the whole country's going to get blown up." pic.twitter.com/oD6WpeWVoY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 21, 2026

Τα βλέμματα στο Νταβός

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που η διεθνής ανησυχία αυξάνεται. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην Ελβετία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για μια «ολίσθηση προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες», ενώ ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι «η παλιά τάξη πραγμάτων δεν επιστρέφει».

Ο Τραμπ επρόκειτο να φτάσει στο Νταβός την Τετάρτη, ωστόσο ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα στο Air Force One ανάγκασε το αεροσκάφος να επιστρέψει. Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος θα μεταβεί τελικά στο Νταβός με άλλο αεροπλάνο, χωρίς να είναι σαφές αν η καθυστέρηση επηρεάζει το πρόγραμμά του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτησή του για το ΝΑΤΟ. Ερωτηθείς από το BBC αν θα ρίσκαρε ακόμη και τη διάσπαση της Συμμαχίας για χάρη της Γροιλανδίας, απάντησε ότι «κανείς δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από εμένα» και πρόσθεσε πως «όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι», υπογραμμίζοντας ότι η Συμμαχία είναι απαραίτητη για την παγκόσμια ασφάλεια. Την ίδια ώρα, όμως, εξέφρασε αμφιβολίες για το αν το ΝΑΤΟ θα έσπευδε να βοηθήσει τις ΗΠΑ σε περίπτωση ανάγκης, λέγοντας πως ενώ η Ουάσινγκτον θα στήριζε τους συμμάχους της, «δεν είμαι σίγουρος ότι θα έκαναν το ίδιο για εμάς».

Το ΝΑΤΟ αριθμεί σήμερα 32 κράτη-μέλη και βασίζεται στην αρχή της συλλογικής άμυνας, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5, σύμφωνα με το οποίο επίθεση σε έναν σύμμαχο θεωρείται επίθεση σε όλους.



Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει ούτε τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Όταν ρωτήθηκε σχετικά από το NBC News, απάντησε απλώς «κανένα σχόλιο». Στον αντίποδα, η υπουργός Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων της Γροιλανδίας, Νάγια Νάθανιελσεν, δήλωσε στο BBC Newsnight ότι οι Γροιλανδοί είναι «αποσβολωμένοι» από τις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου. «Δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερικανοί και το έχουμε ξεκαθαρίσει», είπε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ζήτημα του σεβασμού στην κουλτούρα και στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της.

Εν όψει Νταβός, ο Τραμπ δημοσίευσε στιγμιότυπα μηνυμάτων που, όπως υποστήριξε, του έστειλαν ο Μακρόν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στα μηνύματα, ο Ρούτε εμφανίζεται διατεθειμένος να αναζητήσει «διέξοδο» στο ζήτημα της Γροιλανδίας, ενώ ο Μακρόν δηλώνει ότι «δεν καταλαβαίνει τι κάνεις», προτείνοντας ωστόσο συνάντηση στο Παρίσι.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τοποθετήθηκε ξεκάθαρα, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι πλήρως δεσμευμένη στην ασφάλεια της Αρκτικής, αλλά μόνο μέσα από συλλογική δράση. Παράλληλα, χαρακτήρισε «λάθος» τα σχέδια του Τραμπ για νέους δασμούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει με επιβολή δασμού 10% σε όλα τα προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, εάν αντιταχθούν στην πρόθεσή του για τη Γροιλανδία. Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ στέκεται σε «πλήρη αλληλεγγύη» με τη Γροιλανδία και το Βασίλειο της Δανίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυριαρχία τους είναι «αδιαπραγμάτευτη».

Την ίδια γραμμή στήριξης επανέλαβε και ο Καναδάς, με τον Κάρνεϊ να δηλώνει ότι η δέσμευση της χώρας του στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ είναι «ακλόνητη» και ότι ο Καναδάς στηρίζει πλήρως το δικαίωμα των Γροιλανδών να αποφασίζουν για το μέλλον τους.

Ο Μακρόν, από την πλευρά του, μίλησε για την ανάγκη «σεβασμού αντί για εκφοβισμό» και «κράτους δικαίου αντί για ωμή ισχύ». Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει με δασμό 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια, μετά την άρνηση – σύμφωνα με πληροφορίες – του Μακρόν να συμμετάσχει στο σχέδιο για ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε την «ατελείωτη συσσώρευση νέων δασμών» θεμελιωδώς απαράδεκτη, ιδίως όταν χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης σε ζητήματα εδαφικής κυριαρχίας.

Στο παρασκήνιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει αντίμετρα, ακόμη και την ενεργοποίηση του λεγόμενου «εμπορικού μπαζούκα», ενώ πηγές αναφέρουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκέφτεται να παγώσει την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ που είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο. Μια κίνηση που, αν προχωρήσει, θα σηματοδοτήσει ακόμη μία κλιμάκωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ουάσινγκτον–Ευρώπης.