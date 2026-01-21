Ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πόλη Κρίβι Ριχ κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε δύο ηλικιωμένους, έναν άνδρα και γυναίκα και προκάλεσαν τον τραυματισμό μιας γυναίκας, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη (21/1) ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεκσάντρ Γκαντζά.

⚡ Two people were killed in an overnight Russian attack on Dnipropetrovsk region, the regional administration reported.



Russia launched a missile strike on Kryvyi Rih. Damaged: 9 private houses, 5 apartment buildings, an administrative building, and cars.



In Synelnykivskyi… pic.twitter.com/CHCohvOBCR — AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) January 21, 2026

«Ένας άνδρας 77 ετών και μια γυναίκα 72 ετών σκοτώθηκαν. Μια γυναίκα 53 ετών τραυματίσθηκε», ανέφερε.

Η επίθεση αυτή, που έγινε με πύραυλο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκάλεσε επίσης ζημιές σε κτήρια, πρόσθεσε.

