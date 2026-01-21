Συνεχίζεται η δημόσια κόντρα ανάμεσα στη Ryanair και τον Ίλον Μασκ, στον απόηχο της διαδικτυακής δημοσκόπησης που ανήρτησε ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, ρωτώντας τους χρήστες αν θα έπρεπε να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία.

Η μεγαλύτερη αεροπορική χαμηλού κόστους στην Ευρώπη πέρασε άμεσα στην αντεπίθεση, επιλέγοντας τον γνώριμο για την ίδια δρόμο της σάτιρας και του τρολαρίσματος.

Στο πλαίσιο αυτό, λάνσαρε καμπάνια με το σύνθημα «Μεγάλη προσφορά για θέσεις ηλιθίων», προκαλώντας αίσθηση.

Εκατομμύρια συνδρομητές της Ryanair έλαβαν μέσω email μακέτα στην οποία απεικονίζονται ο Ίλον Μασκ και ο Μάικλ Ο’Λίρι πάνω σε μια βάση με την επιγραφή «Μεγάλοι Ηλίθιοι». Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κρατά αφίσα που γράφει «Αγαπώ τη Ryanair» και φαίνεται να χτυπά τον ιδιοκτήτη της Tesla, του X (πρώην Twitter), της SpaceX και της Starlink.

Στη μακέτα, η φιγούρα του Μασκ κρατά ένα κόκκινο μοντέλο αυτοκινήτου Tesla, ενώ δίπλα στο αριστερό του πόδι διακρίνεται ένα μοντέλο πυραύλου.





Το χρονικό της αντιπαράθεσης Μασκ – Ryanair

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο Μασκ δημοσίευσε δημοσκόπηση στο X, ρωτώντας αν θα έπρεπε να αγοράσει τη Ryanair και να «αποκαταστήσει τον Ράιαν ως νόμιμο ηγέτη της». Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε σχολιάσει ανάρτηση της εταιρείας, ρωτώντας πόσο θα κόστιζε η εξαγορά της και ζητώντας εκ νέου την απομάκρυνση του Μάικλ Ο’Λίρι, του μακροχρόνιου διευθύνοντος συμβούλου και εμβληματικού προσώπου της αεροπορικής που ίδρυσε ο αείμνηστος Τόνι Ράιαν το 1984.

Η σύγκρουση ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Ο’Λίρι δήλωσε πως δεν θα εξέταζε την εγκατάσταση του δορυφορικού internet Starlink σε ολόκληρο τον στόλο της Ryanair, επικαλούμενος το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω του βάρους και της αεροδυναμικής αντίστασης της κεραίας στην οροφή της καμπίνας.

Ο Μασκ απάντησε χαρακτηρίζοντας τον Ο’Λίρι «παραπληροφορημένο», με τον επικεφαλής της Ryanair να ανταποδίδει αποκαλώντας τον δισεκατομμυριούχο «ηλίθιο».