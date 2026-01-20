Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ, ο οποίος ανέφερε πως σπίτια και αυτοκίνητα καταστράφηκαν ενώ σχεδόν 1.500 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Φέντοροφ απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της Ζαπορίζια να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς έχει σημάνει συναγερμός στην ουκρανική περιφέρεια για αεροπορικά πλήγματα. Προειδοποίησε μάλιστα για τον κίνδυνο επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους.

Νωρίτερα, οι περιφερειακές αρχές του Κιέβου ανέφεραν πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσικό πλήγμα στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ