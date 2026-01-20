Υπαινιγμοί περικύκλωσης, αφηγήματα «αντι-τουρκικού άξονα» και μια ρητορική άμυνας απέναντι στην αυξανόμενη ελληνoϊσραηλινή σύμπλευση: έτσι σχολιάζει ο τουρκικός Τύπος τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Ίσραελ Κατζ στην Αθήνα, μετατρέποντάς τη σε ακόμη ένα επεισόδιο του ευρύτερου ανταγωνισμού ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στα τουρκικά δημοσιεύματα, η συνάντηση παρουσιάζεται με σαφή αποδέκτη την Άγκυρα. Η Τουρκία, σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, βρέθηκε «στο επίκεντρο» των δηλώσεων και των σχεδιασμών.

Μιλιέτ

Η Τουρκία ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης στην Αθήνα! Το Ισραήλ απαριθμούσε τους στόχους του: «Θα μας βρουν απέναντί ​​τους»

Το δημοσίευμα σχολιάζει:

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανόμενης τουρκικής παρουσίας στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος, οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Άμυνας Δένδια περιείχαν μηνύματα προς την Άγκυρα.

Αυτά τα λόγια ερμηνεύτηκαν από τους ειδικούς ως ένδειξη ανησυχίας σχετικά με την στρατιωτική και διπλωματική ισορροπία που έχει εδραιώσει η Τουρκία στην περιοχή.

Ο Δένδιας συνέχισε επίσης τις προσπάθειές του να νομιμοποιήσει τα αμυντικά αντανακλαστικά της Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Ο Katz αντίστοιχα δήλωσε: “Υπάρχουν ισχυρές δημοκρατίες στην περιοχή και υπάρχουν δομές που φαίνονται μόνο να είναι δημοκρατίες. Ο μόνος τρόπος για να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα είναι να είμαστε ισχυροί”. Αυτές οι παρατηρήσεις ερμηνεύτηκαν ως έμμεσο μήνυμα που στόχευε την περιφερειακή επιρροή της Τουρκίας.

Ο Katz, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu και εφιστώντας την προσοχή στην Άγκυρα, δήλωσε: «Όσοι τρέφουν αυτοκρατορικές φιλοδοξίες στην περιοχή μας ας το ξεχάσουν· θα μας βρουν απέναντί ​​τους». Αυτή η δήλωση ερμηνεύτηκε ως σαφής ένδειξη ανησυχίας σχετικά με την αυξανόμενη στρατιωτική και στρατηγική ισχύ της Άγκυρας.

Αυτή η προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει αναδειχθεί ως μια νέα προσπάθεια εξισορρόπησης δυνάμεων απέναντι στην αυξανόμενη αποτρεπτική επιρροή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την περιοχή στο σύνολό της».