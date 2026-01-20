Τέλος δεν έχουν οι αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιστρατεύει και την Τεχνητή Νοημοσύνη για να περάσει το πόσο διακαώς θέλει το νησί της Αρκτικής να γίνει αμερικανικό έδαφος.

Στην πρώτη από τις δύο σχετικές αναρτήσεις που έκανε στο Truth Social το πρωί της Τρίτης, ο Τραμπ απεικονίζεται να κρατάει την αμερικανική σημαία και να ετοιμάζεται να την καρφώσει στο έδαφος της Γροιλανδίας θυμίζοντας την ιστορική φωτογραφία με τους Αμερικανούς πεζοναύτες από την Ίβο Τζίμα.

Στην ίδια φωτογραφία μαζί του είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ υπάρχει και μια πινακίδα στην οποία αναγράφεται «Γροιλανδία, έδαφος των ΗΠΑ από το 2026».

