Νέο κύκλο αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επαναφέρει δημόσια την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο του νησιού, επικαλούμενος λόγους εθνικής και παγκόσμιας ασφάλειας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε «πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία» με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κατά την οποία συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με «διάφορα εμπλεκόμενα μέρη» στο Νταβός της Ελβετίας μέσα στην εβδομάδα.





«Ζήτημα εθνικής και παγκόσμιας ασφάλειας»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Γροιλανδία είναι «απολύτως απαραίτητη για την εθνική και την παγκόσμια ασφάλεια», τονίζοντας πως «δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στο παρελθόν» και ότι «όλοι συμφωνούν σε αυτό». Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στο Νταβός, όπου διεξάγεται το ετήσιο World Economic Forum.



Αναφερόμενος στην παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Γροιλανδία, υποβάθμισε τον ρόλο τους, λέγοντας ότι «έστειλαν λίγους ανθρώπους, αυτό δεν ήταν στρατός», προσθέτοντας πως –όπως του ειπώθηκε– δεν στάλθηκαν λόγω των ΗΠΑ αλλά για να φυλάσσουν απέναντι στη Ρωσία Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι «προειδοποιούν εδώ και καιρό τη Δανία για τη ρωσική απειλή», καταλήγοντας με νόημα ότι το φετινό Νταβός «θα έχει πολύ ενδιαφέρον».





Αιχμές κατά της Δανίας

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, λίγο πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ επανέλαβε με πιο αιχμηρό τόνο τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Οι Δανοί είναι υπέροχοι άνθρωποι, αλλά δεν πηγαίνουν καν εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Πρέπει να την έχουμε. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν».



Επιστολή στον Νορβηγό



Ο Τραμπ, ερωτηθείς για επιστολή που φέρεται να απέστειλε προς την πρωθυπουργό της Νορβηγίας, δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει το Νόμπελ Ειρήνης, υποστηρίζοντας ωστόσο πως «μια πολύ αξιόλογη γυναίκα» πίστευε ότι το άξιζε. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Νορβηγία ελέγχει ουσιαστικά το βραβείο, παρά την ύπαρξη ανεξάρτητου συμβουλίου, και τόνισε ότι ο ίδιος «έσωσε εκατομμύρια ζωές» και «σταμάτησε οκτώ πολέμους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αποτραπεί ακόμη μία σύγκρουση άμεσα.





Trump when asked about his letter to Norway’s Prime Minister:



I don’t care about the Nobel Prize.



First of all, a very fine woman felt that I deserved it and really wanted me to have the Nobel Prize, and I appreciate that.



And if anybody thinks Norway doesn’t control the… pic.twitter.com/Qg3agyzpqq — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Στο τραπέζι των ευρωπαϊκών επαφών

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα της Γροιλανδίας θα τεθεί στις συζητήσεις που θα έχει με Ευρωπαίους ηγέτες στο Νταβός, όπου θα μεταβεί με αμερικανική αντιπροσωπεία. Οι τοποθετήσεις του αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και εντός του ΝΑΤΟ, καθώς αγγίζουν ευαίσθητες ισορροπίες κυριαρχίας και ασφάλειας στον Αρκτικό κύκλο.

Η Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος του δανικού βασιλείου, έχει αποκτήσει αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία τα τελευταία χρόνια, λόγω των φυσικών πόρων, των θαλάσσιων οδών και της στρατιωτικής παρουσίας στην Αρκτική, παράγοντες που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης.