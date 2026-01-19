Επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας απέστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι δεν αισθάνεται πλέον την υποχρέωση να σκέφτεται «αποκλειστικά την ειρήνη», αφού δεν έλαβε το Νόμπελ.



«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης αν και σταμάτησα πάνω από 8 πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη», δήλωσε ο Τραμπ σε μήνυμα προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, σύμφωνα με το AFP.

Πρόσθεσε ότι «αν και [σ.σ. η σκέψη για την ειρήνη] θα είναι πάντα κυρίαρχη, εγώ μπορώ τώρα να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».









Ο Τραμπ αμφισβήτησε για μία ακόμη φορά την κυριαρχία της Δανίας επί της Γροιλανδίας και ισχυρίστηκε ότι ούτε η Κοπεγχάγη ούτε οι υπάρχουσες εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα μπορούν να προστατεύσουν το αρκτικό νησί.

«Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτό το έδαφος από τη Ρωσία ή την Κίνα και ούτως ή άλλως γιατί έχουν (σ.σ. οι Δανοί) ‘δικαίωμα ιδιοκτησίας’; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, απλώς μια βάρκα έφτασε εκεί πριν εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε κι εμείς πλοία που έφτασαν εκεί», τόνισε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι «έχω κάνει για το ΝΑΤΟ περισσότερα από κάθε άλλο άνθρωπο από την ίδρυσή του και τώρα, το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει κάτι για τις ΗΠΑ». Επανέλαβε, τέλος, ότι ο κόσμος δεν είναι ασφαλής μέχρι οι ΗΠΑ να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας.









Προηγήθηκε αίτημα Νορβηγίας και Φινλανδίας για τηλεφωνική επικοινωνία



Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, η επιστολή Τραμπ ήρθε ως απάντηση στο αίτημα του κ. Στέρε για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πρόσθεσε ότι το μήνυμα ελήφθη λίγο αφότου ο ίδιος και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έστειλαν επιστολή κατά των δασμών που ανακοίνωσε ο Τραμπ εις βάρος 8 ευρωπαϊκών χωρών για τη Γροιλανδία.

«Επισημάναμε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της ανταλλαγής απόψεων και ζητήσαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ, του Στουμπ και εμού κατά τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε στη νορβηγική εφημερίδα VG ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις για το Νόμπελ Ειρήνης δεν λαμβάνονται από την κυβέρνηση της Νορβηγίας, αλλά από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, μια ανεξάρτητη επιτροπή με έδρα το Όσλο, που δεν ελέγχεται από το νορβηγικό κράτος.

«Σχετικά με το Νόμπελ Ειρήνης, έχω εξηγήσει ξεκάθαρα πολλές φορές στον Τραμπ κάτι που είναι γνωστό, δηλαδή ότι μια ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ και όχι η νορβηγική κυβέρνηση αποδίδει το βραβείο», απάντησε ο Στέρε σε ανακοίνωσή του που εστάλη στο Bloomberg.

Ξεχωριστά, ο Στέρε χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απειλή Τραμπ να επιβάλει επιπλέον δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στις προσπάθειές του να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία.



Πηγή: naftemporiki.gr