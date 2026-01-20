Σεΐχης θρησκευτικής αίρεσης συγκέντρωσε χιλιάδες φανατικούς ισλαμιστές στη Σμύρνη, προκαλώντας ανησυχία και συζητήσεις στην Τουρκία, ενώ μάλιστα η Σμύρνη θεωρείται προπύργιο του κεμαλισμού και της ευρωπαϊκής Τουρκίας.

Στη συγκέντρωση ακούστηκαν φανατικά συνθήματα και έγινε κάλεσμα για μετάνοια.

«Δεν δίνουν άδεια για καμία συγκέντρωση, αλλά για τους σεΐχηδες δεν υπάρχει πρόβλημα» ήταν η αντίδραση της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Έντονη είναι η ανησυχία για εξάπλωση του ακραίου ισλαμισμού με την ανοχή της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της η τουρκική κυβέρνηση διέψευσε πληροφορίες για αποφυλάκιση εκατοντάδων μελών του ISIS στη Συρία.

Εν τω μεταξύ, στην Τουρκία παρακολουθούν με προσοχή την επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας στην Ελλάδα και βάζουν στο μικροσκόπιο τις συμφωνίες για τα εξοπλιστικά.

«Σε όλα τη γεωγραφία μας απευθυνόμαστε με την καρδιά και την αγκαλιά μας» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Σε κάθε βήμα μας που κάναμε σήμερα ασπαστήκαμε τις αρχές μας, εξετάσαμε αξίες μας και απευθυνθήκαμε σε ολόκληρη τη γεωγραφία μας μόνο με τη γλώσσα της καρδιάς. Έχουμε ανοίξει

τις πύλες της καρδιάς μας, μαζί με την αγκαλιά μας, σε όλους τους λαούς. Το λέω αυτό ειδικά επειδή ο ρατσισμός και ο εθνικισμός είναι ασθένειες που απορρίπτονται από τον αρχαίο πολιτισμό μας, τον πολιτισμό μας και τις αξίες των πεποιθήσεών μας. Καμία από αυτές δεν είναι στο βιβλίο μας» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερντογάν: Τώρα πια υπάρχει η Τουρκίας που δεν παρακολουθεί, αλλά την παρακολουθούν

«Την Τουρκία την μετατρέψαμε και ήρθε σε μια διακεκριμένη θέση. Η Τουρκία είναι μια χώρα που όλοι περιμένουν ποια στάση θα τηρήσει σε οποιοδήποτε θέμα, σε κάθε πλατφόρμα ακούν την άποψη της. Τώρα πια υπάρχει μια Τουρκία που δεν παρακολουθεί, αντιθέτως υπάρχει μια Τουρκία που την παρακολουθούν» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:



