Νέο διπλωματικό παρασκήνιο αποκαλύπτει ανάρτηση του Ντοναλντ Τραμπ, ο οποίος δημοσιοποίησε το προσωπικο μήνυμα του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία.



Στο μήνυμα, ο Γάλλος πρόεδρος δηλώνει σύμπλευση με τις ΗΠΑ σε Συρία και Ιράν, εκφράζει ωστόσο απορία για τη στάση της Ουάσιγκτον στο ζήτημα της Γροιλανδίας και προτείνει πρωτοβουλίες μετά το Νταβός, όπως συνάντηση G7 στο Παρίσι και κοινό δείπνο, επιχειρώντας να ανοίξει δίαυλο συνεννόησης εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων

Παράλληλα ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο «Board of Peace», ενώ σχολιάζοντας τη δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν ότι δεν θα μετάσχει, υποστήριξε πως «κανείς δεν τον θέλει» επειδή «θα είναι εκτός αξιώματος πολύ σύντομα». Ο Τραμπ πρόσθεσε, σε έντονο τόνο, ότι αν υπάρξει «εχθρική στάση», θα επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, εκτιμώντας ότι τότε ο Μακρόν «θα συμμετάσχει».





Q: Have you invited Putin to be on the Board of Peace?



Trump: Yeah. He’s been invited.



Q: Thoughts on Macron saying he will not join the Board of Peace?



Trump: Did he say that? Nobody wants him because he’s going to be out of office very soon.



If they feel hostile, I'll put…





