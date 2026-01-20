Την τρίτη ημέρα των φονικών πυρκαγιών που σαρώνουν τη νότια Χιλή, η κατάσταση παρέμενε κρίσιμη χθες Δευτέρα, με την εμφάνιση νέων εστιών να περιπλέκει το έργο των πυροσβεστών εν μέσω του θέρους του νότιου ημισφαιρίου.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους ταχύτητας 70 και πλέον χ.α.ώ. στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο, κάπου 500 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων που ανακοινώθηκε χθες βράδυ από τον υπουργό Εσωτερικών Άλβαρο Ελισάλδε έκανε λόγο για 20 νεκρούς, από 19 προηγουμένως.

Οι πυροπαθείς είναι κάπου 1.500, καθώς πάνω από 1.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σχεδόν 350.000 στρέμματα γης κάηκαν, συνοικίες και ακόμη και ολόκληρες πόλεις μετατράπηκαν σε αποκαΐδια, σβήστηκαν από τον χάρτη.

«Καταφέραμε να ελέγξουμε ή να περιορίσουμε μέρος των πυρκαγιών. Κάποιες όμως παραμένουν πολύ ενεργές και δίνουμε εντατική μάχη», συνόψισε ο χιλιανός πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς σε περιοδεία του στον νομό Νιούμπλε.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν γύρω στους 25° Κελσίου χθες, ήταν χαμηλότερες από αυτές του σαββατοκύριακου.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους επισήμανε την «εμφάνιση νέων εστιών φωτιάς στον νομό Αραουκανία, που οπωσδήποτε περιπλέκει την κατανομή των δυνάμεων».

Η Αραουκανία βρίσκεται νότια από την Μπιομπίο.

Σύμφωνα με την εθνική εταιρεία δασών (CONAF), 14.000 στρέμματα καίγονταν χθες.

Η Μπιομπίο παραμένει η περιοχή που έχει υποστεί τα βαρύτερα πλήγματα, με πόλεις όπως η Λιρκέν κι η Πένκο να έχουν σχεδόν σβηστεί από τον χάρτη, έπειτα από την ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιών τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Ήταν φρικτό. Προσπάθησα να καταβρέξω όσο περισσότερο ήταν δυνατόν το σπίτι, αλλά είδα πως οι φλόγες έφταναν στη γειτονιά μου. Πήρα τον γιο μου, ο αδελφός μου έβγαλε τον σκύλο μου και φύγαμε», αφηγήθηκε η Γιαγόρα Βάσκες, κάτοικος της Λιρκέν, μικρής πόλης 20.000 κατοίκων, λιμένα στον Ειρηνικό.

Εξήγησε πως προσπάθησε να φύγει με αυτοκίνητο αλλά δεκάδες άλλα έκαναν το ίδιο και το χάος εμπόδισε τη διαφυγή.

«Αναγκαστήκαμε να βγούμε, επειδή οι φλόγες ήταν δίπλα μας και τρέξαμε για να σωθούμε από τις φλόγες και τις καύτρες που έπεφταν από τον ουρανό», είπε.

«Κύμα φωτιάς»

Ο φόβος πως κάποιος θα καταλάμβανε το οικόπεδο και το σπίτι της την ώθησε να επιστρέψει, να στήσει σκηνή ανάμεσα σε αποκαΐδια. «Καλύτερα να προλάβουμε απρόοπτα και να μείνουμε εδώ», εξήγησε η αδελφή της Κοστάνσα Βάσκες, που πήγε να την υποστηρίξει.

Η ίδια περιοχή είχε χτυπηθεί το 2010 από σεισμό 8,8 βαθμών, που ακολουθήθηκε από τσουνάμι, με τον απολογισμό των θυμάτων να φθάνει τους 530 νεκρούς.

Αυτή τη φορά ήρθε «κύμα φωτιάς, όχι νερού», είπε η Μαρελί Τόρες, 53χρονη κάτοικος, που είχε σπεύσει να απομακρυνθεί από την ακτή όταν χτύπησε το τσουνάμι, για να δει τελικά το σπίτι της να καταστρέφεται από τη φωτιά.

Σε συνοικίες από όπου πέρασε η πύρινη λαίλαπα, κάτοικοι προσπαθούσαν πλέον να καθαρίσουν δρόμους, να ανασύρουν ότι μπορούσε να σωθεί, ανάμεσα σε καμένα αυτοκίνητα και σπίτια που μετατράπηκαν σε συντρίμμια.

Ο Ραούλ Μουνιός, συνταξιούχος 67 ετών, μάζευε συντρίμμια αυτού που ήταν το σπίτι του, λέγοντας πως η γειτονιά του «δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια».

Στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο κηρύχθηκε κατάσταση φυσικής καταστροφής, μέτρο το οποίο επιτρέπει ιδίως την ανάπτυξη του στρατού.

Τα τελευταία χρόνια δασικές πυρκαγιές πλήττουν πολύ σκληρά τη Χιλή, κυρίως το κεντρικό και το νότιο τμήμα της.

Σύμφωνα με το κέντρο επιστήμης του κλίματος και ανθεκτικότητας της Χιλής, η αύξηση των θερμοκρασιών και η ξηρασία των τελευταίων δέκα και πλέον ετών διευκολύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ το νότιο τμήμα της χώρας έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια θερμοκρασίες «άνευ προηγουμένου», που φθάνουν ως ακόμη και τους 41° Κελσίου.

Η Παταγονία, στην Αργεντινή, επλήγη επίσης την περασμένη εβδομάδα από πυρκαγιές, που απανθράκωσαν πάνω από 150.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αρχές στο Μπουένος Άιρες.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

