Η Γαλλία προσκαλεί τους υπουργούς Οικονομικών της G7, την Τετάρτη, για να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις εντάσεις σε σχέση με τη Γροιλανδία και την υποστήριξη στην εμπόλεμη Ουκρανία, δήλωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Ο υπουργός συγκάλεσε την πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών G7 (της γαλλικής προεδρίας το 2026 σ.σ.) και κάλεσε όλους τους ομολόγους του την Τετάρτη σε τηλεδιάσκεψη", ανακοίνωσε το υπουργείο.

Το υπουργείο δήλωσε ότι έβαλε στην ημερήσια διάταξη "τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας της G7", "τη στήριξη στην Ουκρανία" και "το θέμα της Γροιλανδίας".

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χώρας μέλους της G7, της Ομάδας των επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, απείλησε ότι θα πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αυτόνομο έδαφος της Δανίας, και επίσης απείλησε ότι θα επιβάλλει επιπλέον δασμούς στις χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιό του.

Μιλώντας τηλεφωνικά στον γαλλικό Τύπο σήμερα, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ, ανέφερε ότι συζήτησε με τον Γερμανό ομόλογό του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, στο Βερολίνο, για τις "αμερικανικές απειλές των δασμών (τελωνειακών δασμών) σε ορισμένες χώρες, με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη της κυριαρχίας μας επί της Γροιλανδίας".

"Υποστηρίζουμε απολυτα τη Γροιλανδία και τη Δανία", δήλωσε. "Ο εκβιασμός μεταξύ φίλων είναι προφανώς απαράδεκτος".

Για να απαντήσουμε στις απειλές αυτές, "δεν αποκλείουμε τίποτα", δήλωσε ο Λεσκύρ τονίζοντας ότι θέλει "μια ειλικρινή συζήτηση με όλα τα μέλη της G7, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών φυσικά, για την κατάσταση αυτή που μας λυπεί".



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ