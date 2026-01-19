Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Καμπούλ, ανέφερε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency, η οποία διευθύνει ένα νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα.
Είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται σε αυτό το νοσοκομείο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο, στη γειτονική συνοικία Σαχρ ε Νάου, πρόσθεσε η ΜΚΟ.
Footage from the explosion site in Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan, shows the aftermath of the incident.— Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026
It is now confirmed that the explosion occurred at a Chinese restaurant.
There have been fatalities and injuries.
The cause of the huge explosion is still unknown. https://t.co/eqTuauWRjC pic.twitter.com/D1FOwuHCQu
Πηγή: Πρώτο Θέμα