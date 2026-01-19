Ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς που σημειώθηκε προχθές, Σάββατο, σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, αυξήθηκε σε 21 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι διασώστες.

«Έχουν βρεθεί συνολικά 21 πτώματα και οι έρευνες συνεχίζονται», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάσαν Χαν, υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περίπου 60 ανθρώπων.





Après près de 24 heures de lutte contre les flammes, un feu dans un centre commercial au Pakistan a laissé six personnes mortes et de nombreuses autres portées disparues



➡️https://t.co/h69BBD5RYs pic.twitter.com/vJC3ACaqEj — CNN France PR (@CNNFrancePR) January 19, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ