Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ήταν σήμερα κλειστό για τρίτη φορά από τα μέσα Δεκεμβρίου όταν ξεκίνησε κινητοποίηση των εργαζομένων με αίτημα καλύτερες συνθήκες εργασίας, έγινε γνωστό στο AFP από το μουσείο και συνδικάτα.

«Το μουσείο δεν ανοίγει σήμερα», δήλωσε μια εκπρόσωπος του μουσείου.

Προηγουμένως περίπου 300 εργαζόμενοι που μετείχαν το πρωί σε γενική συνέλευση είχαν ψηφίσει υπέρ της επανάληψης των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου, δήλωσαν παράλληλα οι εκπρόσωποι της διασυνδικαλιστικής επιτροπής (CFDT, CGT, SUD).



Διαβάστε επίσης: Βίντεο δείχνουν την καταστροφή της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ