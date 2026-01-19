Την ξεκάθαρη θέση ότι το μέλλον της Γροιλανδίας αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του λαού της και του Βασιλείου της Δανίας επανέλαβε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κέιρ Στάρμερ, απορρίπτοντας κάθε μορφή πίεσης ή οικονομικού εκβιασμού μεταξύ συμμάχων.

«Θεμελιώδες δικαίωμα η αυτοδιάθεση»

Ο Στάρμερ τόνισε ότι το Λονδίνο στηρίζει πλήρως το δικαίωμα της Γροιλανδίας να αποφασίζει για το μέλλον της, υπογραμμίζοντας ότι η Δανία αποτελεί στενό σύμμαχο τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και κρίσιμο μέλος του ΝΑΤΟ. Όπως σημείωσε, η συμμαχία βασίζεται «στον σεβασμό και τη συνεργασία, όχι στην πίεση».



Αιχμή κατά των δασμών και του εμπορικού πολέμου

Ο Βρετανός πρωθυπουργός άσκησε έμμεση αλλά σαφή κριτική στη χρήση δασμών μεταξύ συμμάχων, τονίζοντας ότι «η επιβολή δασμών σε χώρες-συμμάχους είναι εντελώς λανθασμένη». «Ένας εμπορικός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρωταρχικό του καθήκον είναι πάντα η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος του Ηνωμένου Βασιλείου.





UK PM Starmer responds to Trump:



Use of tariffs against allies is completely wrong. pic.twitter.com/L1KMCAZuA5 — Clash Report (@clashreport) January 19, 2026

Διαβουλεύσεις με Τραμπ, Ευρωπαίους ηγέτες και ΝΑΤΟ

Ο Στάρμερ αποκάλυψε ότι τις τελευταίες ώρες είχε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, αναζητώντας λύση «βασισμένη στη συνεργασία, στα γεγονότα και στον αμοιβαίο σεβασμό». Παράλληλα, αναγνώρισε τον ρόλο του Τραμπ στην προώθηση πρωτοβουλιών ειρήνης στη Μέση Ανατολή, καθώς και τη στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ στο ουκρανικό ζήτημα.





«Ισχυρή και εποικοδομητική σχέση με τις ΗΠΑ»

Αναφερόμενος στη διατλαντική σχέση, ο Στάρμερ δήλωσε αποφασισμένος να διατηρήσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες «ισχυρή, εποικοδομητική και προσανατολισμένη σε απτά αποτελέσματα». Υπογράμμισε ότι οι ώριμες συμμαχίες δεν βασίζονται στην άρνηση των διαφορών, αλλά στην άμεση και με σεβασμό αντιμετώπισή τους.

«Λύσεις αντί για συνθήματα»

Κλείνοντας, ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως προσεγγίζει το ζήτημα της Γροιλανδίας με ρεαλισμό και θεσμική σοβαρότητα. «Προτιμώ τις λύσεις από τα συνθήματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει τον διάλογο, θα υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο και θα αξιοποιήσει «ολόκληρη τη δύναμη της κυβέρνησης, εντός και εκτός χώρας», για την προστασία της ασφάλειας, του βιοτικού επιπέδου και του μέλλοντος των Βρετανών πολιτών.