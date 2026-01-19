Σε ουσιαστική συνθηκολόγηση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) προς τη συριακή κυβέρνηση κατέληξε η συμφωνία κατάπαυσης πυρός που ανακοινώθηκε χθες 18 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με αναλυτική έκθεση του Institute for the Study of War (ISW). η συμφωνία προβλέπει την άμεση παραχώρηση των επαρχιών Ντέιρ εζ-Ζορ και Ράκα στον έλεγχο της συριακής κυβέρνησης, ενώ η επαρχία Χασάκα θα ενσωματωθεί σταδιακά στο συριακό κράτος. Παράλληλα, η Δαμασκός αναλαμβάνει τον έλεγχο των φυλακών κρατουμένων του ISIS και του καταυλισμού al-Hol, όπου φιλοξενούνται δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, ανάμεσά τους και υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους.

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η πρόβλεψη για ενσωμάτωση των μαχητών του SDF στο συριακό υπουργείο Άμυνας ως άτομα και όχι ως αυτόνομη δύναμη, εξέλιξη που –σύμφωνα με το ISW– συνιστά βασική κόκκινη γραμμή την οποία η κουρδική ηγεσία απέφευγε επί χρόνια, καθώς αφήνει τις κουρδικές περιοχές χωρίς ανεξάρτητο μηχανισμό άμυνας.



Στρατιωτική πίεση και φυλετικές εξεγέρσεις

Η ανάλυση του ISW επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν προέκυψε από πολιτικό συμβιβασμό, αλλά από συνδυασμό στρατιωτικής επίθεσης της κυβέρνησης και εξεγέρσεων αραβικών φυλών εντός περιοχών που έλεγχε το SDF. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τις κουρδικές δυνάμεις να αποσυρθούν από σχεδόν το μισό των εδαφών τους, κυρίως από αραβικές περιοχές κατά μήκος του Ευφράτη.

Η κυβερνητική επίθεση ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου, μετά από επίθεση SDF με FPV drones κατά οχημάτων του συριακού υπουργείου Άμυνας στο Χαλέπι. Ακολούθησε επιχείρηση εκκαθάρισης των κουρδικών θυλάκων Ασραφιέχ και Σεΐχ Μακσούντ, η οποία κλιμακώθηκε σε ευρύτερη εκστρατεία που, σύμφωνα με το ISW, είχε στόχο την ολική κατάρρευση του SDF.

Ρήγματα εντός του SDF και ρόλος σκληροπυρηνικών

Το ISW αποδίδει την αποτυχία των διαπραγματεύσεων και στις εσωτερικές αντιφάσεις του SDF. Μετριοπαθείς ηγέτες, όπως ο διοικητής Μαζλούμ Αμπντί και η πολιτική εκπρόσωπος Ιλχάμ Άχμεντ, είχαν ταχθεί υπέρ συμβιβασμών, όμως , κατά την ανάλυση, σκληροπυρηνικά στοιχεία με δεσμούς με το PKK υπονόμευσαν επανειλημμένα συμφωνίες, απαιτώντας νέες παραχωρήσεις ή αγνοώντας εντολές κατάπαυσης πυρός.





READ: Syrian Government Offensive Forces Syrian Kurdish Group to Capitulate



The US-backed, Kurdish-dominated Syrian Democratic Forces (SDF) capitulated to the Syrian government in a ceasefire agreement on January 18. The government compelled the SDF to agree after a… pic.twitter.com/rDv3VJgMIM — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) January 19, 2026

Αλλαγή ισορροπιών και ανησυχία για το ISIS

Η κατάρρευση του SDF δημιουργεί, σύμφωνα με το ISW, στρατηγικό δίλημμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι κουρδικές δυνάμεις αποτελούσαν επί χρόνια τον βασικό εταίρο της Ουάσιγκτον στον αγώνα κατά του ISIS. Αν και η συριακή κυβέρνηση εμφανίζεται πρόθυμη να αντιμετωπίσει το Ισλαμικό Κράτος, η σύνθεση των δυνάμεών της –με τη συμμετοχή άτακτων και ανεπαρκώς εκπαιδευμένων πολιτοφυλακών– αυξάνει τον κίνδυνο διείσδυσης εξτρεμιστών.

Το ISW προειδοποιεί ότι η μεταβατική περίοδος, κατά την οποία οι κυβερνητικές δυνάμεις αντικαθιστούν το SDF στο έδαφος, ενδέχεται να δημιουργήσει παράθυρο ευκαιρίας για ανασυγκρότηση του ISIS, καλώντας τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν εκ βάθρων τη στρατηγική τους στη Συρία.



