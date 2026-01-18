Σε μία εξέλιξη με καθοριστική σημασία για τον πόλεμο στη Συρία και τη γεωπολιτική ισορροπία στη βορειοανατολική χώρα, η κυβέρνηση της Συρία και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανακοίνωσαν πλήρη συμφωνία κατάπαυσης πυρός και σταδιακής ενσωμάτωσης των κουρδικών και τοπικών διοικητικών δομών στο συριακό κράτος.

Το κείμενο της συμφωνίας, που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας Ahmed al‑Sharaa και του διοικητή των SDF Mazloum Abdi, προβλέπει άμεση παύση των εχθροπραξιών, βαθιές θεσμικές αλλαγές και επαναχάραξη του ελέγχου σε κρίσιμες περιοχές.



Άμεση κατάπαυση πυρός και αναδιάταξη δυνάμεων

Η συμφωνία προβλέπει καθολική και άμεση κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα επαφής, με ταυτόχρονη απόσυρση όλων των στρατιωτικών σχηματισμών των SDF ανατολικά του Ευφράτη, ως πρώτο βήμα για τη μετέπειτα αναδιάταξή τους.

Παράδοση Ντέιρ εζ-Ζορ και Ράκκα στη Δαμασκό

Κομβικό σημείο αποτελεί η πλήρης διοικητική και στρατιωτική παράδοση των επαρχιών Ντέιρ εζ-Ζορ και Ράκκα στο συριακό κράτος. Όλα τα πολιτικά ιδρύματα και οι δημόσιες υπηρεσίες περνούν στον έλεγχο της Δαμασκού, με ρητή δέσμευση ότι το υφιστάμενο προσωπικό θα ενταχθεί στα υπουργεία χωρίς διώξεις ή αντίποινα.

Θεσμική ενσωμάτωση στη Χασάκα

Όλες οι πολιτικές και διοικητικές δομές της επαρχίας Χασάκα ενσωματώνονται στους κρατικούς μηχανισμούς, ενώ προβλέπεται προεδρικό διάταγμα για τον διορισμό κυβερνήτη, ως εγγύηση πολιτικής συμμετοχής και τοπικής εκπροσώπησης.

Έλεγχος συνόρων και ενεργειακών πόρων

Η συριακή κυβέρνηση αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο των συνοριακών περασμάτων καθώς και των πετρελαϊκών και φυσικού αερίου πεδίων, τα οποία θα φυλάσσονται από τακτικές δυνάμεις του κράτους, με στόχο την επιστροφή των στρατηγικών πόρων στον εθνικό κορβανά.

Ενσωμάτωση των SDF στον κρατικό μηχανισμό ασφαλείας

Οι μαχητές και τα στελέχη ασφαλείας των SDF θα ενταχθούν ατομικά στα Υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών, μετά από έλεγχο ασφαλείας. Θα τους απονεμηθούν βαθμοί, μισθολογικά και υλικοτεχνικά δικαιώματα, με ταυτόχρονη διακήρυξη σεβασμού της διοικητικής αυτονομίας των κουρδικών περιοχών.

Ρυθμίσεις για ISIS και PKK

Η διαχείριση των κρατουμένων του ISIS και των σχετικών καταυλισμών περνά πλήρως στη συριακή κυβέρνηση, η οποία αναλαμβάνει τη νομική και επιχειρησιακή ευθύνη. Παράλληλα, οι SDF δεσμεύονται να απομακρύνουν όλα τα μη συριακά στελέχη και μέλη του PKK από τα σύνορα της χώρας.

Κουρδικά δικαιώματα και πολιτική συμμετοχή

Η συμφωνία χαιρετίζει το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 13/2026, με το οποίο αναγνωρίζονται πολιτιστικά και γλωσσικά δικαιώματα των Κούρδων, ρυθμίζονται ζητήματα ιθαγένειας και αποκαθίστανται ιδιοκτησιακά δικαιώματα που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες.

Συνεχιζόμενος αγώνας κατά της τρομοκρατίας

Η Δαμασκός δεσμεύεται να συνεχίσει τη μάχη κατά του ISIS ως ενεργό μέλος του διεθνούς συνασπισμού, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στοιχείο που προσδίδει στη συμφωνία και διεθνή διάσταση.









