Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Τατζικιστάν, ορεινής χώρας της κεντρικής Ασίας, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι σκότωσαν «τέσσερις τρομοκράτες» ερχόμενους από το Αφγανιστάν, σε τομέα όπου τα αιματηρά επεισόδια έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας του Τατζικιστάν, τις οποίες επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Khovar, «τέσσερις τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν» αφού «αρνήθηκαν να παραδοθούν και πρόβαλαν ένοπλη αντίσταση» στην περιφέρεια Χατλόν (νότια).

Από τα τέλη Νοεμβρίου, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε αιματηρά επεισόδια στα ορεινά σύνορα των δυο κρατών, μήκους κάπου 1.350 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις αρχές στη Ντουσαμπέ.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα, συνολικά έχουν σκοτωθεί δεκαέξι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων συνοριοφρουρών, κινέζων εργαζομένων, «λαθρεμπόρων» και «τρομοκρατών»—κατά την ορολογία της Ντουσαμπέ, που δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες.

Έπειτα από επιθέσεις εναντίον κινέζων εργαζόμενων στα τέλη Νοεμβρίου, οι αρχές του Τατζικιστάν κάλεσαν τη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν να αντιδράσει για να αποφευχθεί αποσταθεροποίηση των συνόρων, δρουν διακινητές ναρκωτικών και τζιχαντιστικές οργανώσεις, όπως η Τζαμάτ Ανσαρουλά ή το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν.

Αντίθετα με άλλους ηγέτες κεντρασιατικών χωρών, που πολλαπλασίασαν τις επαφές τους με την Καμπούλ, ο τατζίκος πρόεδρος Εμαμαλί Ραχμόν, στην εξουσία στην πρώην σοβιετική δημοκρατία από το 1992, επικρίνει ανοικτά τους Ταλιμπάν.

Έχει απαιτήσει επανειλημμένα η κυβέρνησή τους να προστατεύει τα δικαιώματα των Τατζίκων του Αφγανιστάν, που εκτιμάται πως αποτελούν το ένα τέταρτο των περίπου 40 εκατομμυρίων Αφγανών.

Μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021, η Ντουσαμπέ πάντως φάνηκε να επιλέγει τον δρόμο της συνεργασίας σε κάποια πεδία, παρέχοντας για παράδειγμα ηλεκτρισμό στην Καμπούλ κι ανοίγοντας αγορές σε παραμεθόριες περιοχές, ενώ υπήρξαν επίσης συναντήσεις αξιωματούχων των Ταλιμπάν και τατζίκων αξιωματούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

