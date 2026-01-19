Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας ξεπέρασε επιτυχώς τα ορόσημα των 40 τρισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 4,94 τρισεκατομμύρια ευρώ) και 45 τρισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 5,56 τρισεκατομμύρια ευρώ) φτάνοντας τα 45,47 τρισεκατομμύρια γιουάν το 2025 (περίπου 5,62 τρισεκατομμύρια ευρώ).

Η αύξηση του εξωτερικού εμπορίου συνεχίζεται για εννέα συνεχόμενα χρόνια από το 2017, όπως δείχνουν τα στοιχεία των τελωνείων.

Η απόδοση του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας είναι πολύ περισσότερο εντυπωσιακή ξεπερνώντας τη λογική των αριθμών.

Από τις εξαγωγές των προϊόντων τεχνολογικής αιχμής και τα πράσινα προϊόντα, στις μειώσεις δασμών και το θεσμικό άνοιγμα, το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας προσφέρει πιο ανοιχτές, αμοιβαίου κέρδους και βιώσιμης ανάπτυξης ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι κινεζικές εξαγωγές λειτουργούν ως ένα βασικό πλαίσιο αμοιβαίας συνεργασίας, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με ξένες επενδύσεις να έχουν τα περισσότερα οφέλη.

Τα στοιχεία των τελωνείων δείχνουν ότι το 2025, το εξωτερικό εμπόριο των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση από το εξωτερικό καταγράφηκε στα 13,27 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 1,64 τρισεκατομμύρια ευρώ) με ετήσια αύξηση 3,7% διατηρώντας την αυξητική τάση του για επτά συνεχόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ