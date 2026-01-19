Τα exit polls δείχνουν αναμέτρηση του μετριοπαθούς σοσιαλιστή με τον ηγέτη της Άκρας Δεξιάς, ενώ τρίτος έρχεται ο υποψήφιος των Φιλελευθέρων

Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο και ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς Αντρέ Βεντούρα φαίνεται να οδεύουν προς δεύτερο γύρο στις προεδρικές εκλογές της Πορτογαλίας, σύμφωνα με δυο exit polls που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή. Τα ίδια στοιχεία τοποθετούν τον Σεγκούρο στο εύρος του 30%-35% και τον Βεντούρα μεταξύ 19,9% και 24,1%.

Τρίτος αναδείχθηκε ο Ζοάο Κοτρίμ ντε Φεγκέιρεδο, επικεφαλής του δεξιού, φιλοεπιχειρηματικού κόμματος Φιλελεύθερη Πρωτοβουλία, ανάμεσα σε συνολικά 11 υποψηφίους. Τα exit polls που διεξήχθησαν για τους τηλεοπτικούς σταθμούς RTP, SIC και TVI/CNN τον τοποθετούν στο ποσοστό 16,3%-21%.

Ο δεύτερος γύρος των εκλογών έχει προγραμματιστεί κατ’ αρχήν για τις 8 Φεβρουαρίου.

Η προεδρία στην Πορτογαλία έχει κυρίως εθιμοτυπικό χαρακτήρα, ωστόσο διαθέτει ορισμένες σημαντικές αρμοδιότητες, όπως – υπό προϋποθέσεις – τη διάλυση του Κοινοβουλίου, την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών και το δικαίωμα άσκησης βέτο στη νομοθεσία.

Ο Βεντούρα είναι επικεφαλής του αντισυστημικού και αντιμεταναστευτικού κόμματος Chega, το οποίο ίδρυσε το 2019 και κατάφερε να καταστήσει τη δεύτερη ισχυρότερη κοινοβουλευτική δύναμη στις περσινές βουλευτικές εκλογές. Όπως συμβαίνει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η άνοδος της άκρας δεξιάς έχει επηρεάσει τις κυβερνητικές πολιτικές, ιδίως στο μεταναστευτικό, οδηγώντας τις σε πιο περιοριστική κατεύθυνση.

Ωστόσο, όλες οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Βεντούρα αναμένεται να ηττηθεί στον δεύτερο γύρο, καθώς αντιμετωπίζει υψηλό ποσοστό απόρριψης που ξεπερνά το 60% του εκλογικού σώματος.

