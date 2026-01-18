Τη σύγκληση έκτακτης συνάντησης της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες για το θέμα επιβολής νέων δασμών από τις ΗΠΑ σε χώρες της ΕΕ ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά την ολοκλήρωση εθνικού μνημοσύνου στο Επισκοπειό, όπου εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο και κατέθεσε στεφάνι.

"Με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τους δασμούς έχουμε καλέσει σήμερα στις 5μμ ώρα Βρυξελλών έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων, χωρίς να αποκλείω τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24ωρα να έχουμε και σύγκληση, έστω και υπό τηλεδιάσκεψη, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για συζήτηση του θέματος και κοινή προσέγγιση, κοινή αντίδραση για αντιμετώπιση του θέματος", απάντησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε ερώτηση για το θέμα.

Ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε το Σάββατο με επιβολή επιπρόσθετων δασμών που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 25% στα προϊόντα ορισμένων χωρών "μέχρι την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας", από την 1η Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, από τους νέους δασμούς επηρεάζονται η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία, με έναν επιπλέον φόρο 10% στα εμπορεύματα που αποστέλλουν στις ΗΠΑ.

"Την 1η Ιουνίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%" και θα παραμείνουν σε ισχύ "μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας" στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Τραμπ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

