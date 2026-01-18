Οι δασμοί που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδύνευαν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία, ανέφεραν από κοινού η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Νωρίτερα, ο κ. Κόστα σημείωσε ότι συντονίζει μια κοινή απάντηση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το θέμα.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα τεθούν σε ισχύ δασμοί 10% για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία έγινε την ώρα, που ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρισκόταν στην Παραγουάη μαζί με την Πρόεδρο της Κομισιόν και όπου υπεγράφη η εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur.

«Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είναι απαραίτητες για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της» λένε Κόστα και Φον ντερ Λάιεν σε κοινή ανάρτηση. «Έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό μας διατλαντικό συμφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ. Η προ-συντονισμένη άσκηση της Δανίας, που διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν» προσθέτουν.

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας,» συνεχίζουν Κόστα και Φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας το διάλογο «απαραίτητο», δεσμευόμενος παράλια να βασιστούν στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των ΗΠΑ. «Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα διακινδύνευαν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και δεσμευμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της» καταλήγει η ανάρτηση.

Νωρίτερα ο Κόστα, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ασουνσιόν της Παραγουάης, στο πλαίσιο της υπογραφής της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - Mercosur, απάντησε ότι «αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση θα είναι πάντα πολύ σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν βρίσκεται, και φυσικά, ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών μελών της ΕΕ».

«Προς το παρόν, συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αυτό το θέμα» πρόσθεσε ο Κόστα, ενώ υπογράμμισε ότι «σήμερα, αυτό που χρειάζεται δεν είναι σύγκρουση αλλά ειρήνη. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι σύγκρουση μεταξύ χωρών, αλλά συνεργασία. Αυτό που είναι θεμελιώδες είναι να υπερασπιζόμαστε πάντα το διεθνές δίκαιο».

«Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, πρέπει να ξεσηκωθούμε για να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο στην Ουκρανία. Εάν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα, πρέπει να ξεσηκωθούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα» πρόσθεσε, και «εάν θέλουμε ευημερία, πρέπει να ανοίξουμε αγορές, όχι να τις κλείσουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης, όχι να αυξήσουμε τους δασμούς».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Γροιλανδία: Υπουργός εξαίρει την στάση ευρωπαϊκών χωρών για τις απειλές Τράμπ