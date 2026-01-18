Back to the future… Η πτώση του Χαμενεΐ και ο άξονας Ισραήλ - Ιράν

Το Ιράν βρίσκεται ήδη σε εμφύλιο πόλεμο. Και οι ΗΠΑ, που έχουν ρόλο παγκόσμιας ηγεμονικής δύναμης, συνδυάζουν ισχύ και ηθική, προκειμένου να δικαιολογήσουν την όποια πολιτική και στρατιωτική στήριξη στη νέα επανάσταση, η οποία φιλοδοξεί στην πτώση της παλαιάς, του θεοκρατικού δηλαδή καθεστώτος του Χαμενεΐ. Με άλλα λόγια, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ενεργούν στο πλαίσιο της αποστολικής διπλωματίας (missionary diplomacy), που συνιστά την υποχρέωσή τους να ρίξουν τα τυραννικά καθεστώτα και να φέρουν τη δημοκρατία. Γι’ αυτό, άλλωστε, είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικά μέσα για να στηρίξουν τα επαναστατημένα πλήθη, και να μην τα αφήσουν στο έλεος της θρησκευτικής δικτατορίας του Χαμενεΐ και των Φρουρών της Επανάστασης.

