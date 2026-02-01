Σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι διοικούνται από «ανεπαρκείς και ανίκανους» πολιτικούς, των οποίων οι αποφάσεις, όπως υποστήριξε, πλήττουν την ίδια την Ευρώπη στην προσπάθειά τους να αντιπαρατεθούν με τη Ρωσία.

«Γενικά, έχω την αίσθηση ότι την εξουσία στην Ευρώπη έχει καταλάβει μια συμμορία παραφρόνων, η οποία βρίσκεται στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, εξηγώντας ότι οι προσπάθειες των Βρυξελλών να “πικράνουν” τη Ρωσία προκαλούν ζημιά στην ίδια την Ευρώπη.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σημείωσε ότι τα προηγούμενα χρόνια η Μόσχα έλεγε στους ηγέτες της ΕΕ πως ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Όμως τώρα πρόκειται για μια συμμορία παραφρόνων, απολύτως ανεπαρκών και ανίκανων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αρμόδιοι για τις διεθνείς υποθέσεις ή εκείνων που βλάπτουν τις ίδιες τους τις χώρες που τους ανέδειξαν σε αυτές τις θέσεις», τόνισε ο Μεντβέντεφ.

Πηγή: skai.gr

