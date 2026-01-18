Οι δυνάμεις ασφαλείας στην Αϊτή έχουν αρχίσει ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον συμμοριών κακοποιών κι εκτόπισαν έναν από τους πιο γνωστούς ηγέτες τους, τον Τζίμι Σεριζιέ, γνωστό επίσης ως «Μπάρμπεκιου», δήλωσε χθες Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αϊτινής αστυνομίας.

Επιδρομή με drones η οποία εξαπολύθηκε την Τετάρτη στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς είχε στόχο ένα από τα σπίτια του «Μπάρμπεκιου», του επικεφαλής της συμμαχίας συμμοριών «Viv Ansanm» («ζώντας μαζί»), από τις σημαντικότερες μορφές των συμμοριών που έχουν μετατραπεί σε γάγγραινα στη μικρή χώρα της Καραϊβικής, τη φτωχότερη του δυτικού ημισφαιρίου.

«Η στοχευμένη επιχείρηση μας επέτρεψε να καταστρέψουμε το σπίτι και να ελαχιστοποιήσουμε κάθε πιθανότητα επιστροφής της συμμορίας του στην περιοχή», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φραντς Λερεμπούρ στο AFP.

Επιχειρήσεις της αϊτινής αστυνομίας διεξάγονται καθημερινά στο κέντρο της Πορτ-ο-Πρενς, που ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τις συμμορίες, με τη συμβολή δύναμης καταπολέμησης των συμμοριών που αντικατέστη στην πολυεθνική δύναμη υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ) με πράσινο φως του ΟΗΕ, καθώς και ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας.

Εκρήξεις οφειλόμενες σε επιχειρήσεις drones ακούγονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Η αστυνομία της Αϊτής εκφράζει αισιοδοξία πως θα «ανακτήσει τον έλεγχο της πρωτεύουσας σύντομα» χάρη στη σειρά «εντατικών επιχειρήσεων» που διεξάγονται από τα τέλη Δεκεμβρίου.

«Έχουμε μπει σε λογική αποκατάστασης της δημόσιας τάξης (...) Διεξάγουμε περιπολίες ασφαλείας στις περιοχές αυτές. Αυτό δεν ήταν για δυνατό εδώ και χρόνια», σημείωσε ο Φραντς Λερεμπούρ.

1,4 εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένοι

Η Αϊτή δοκιμάζεται εδώ και χρόνια από τη βία συμμοριών, στις οποίες αποδίδονται φόνοι, βιασμοί, λεηλασίες, απαγωγές για λύτρα.

Και η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις αρχές του 2024, όταν ο de facto πρωθυπουργός την εποχή Αριέλ Ανρί εξωθήθηκε σε παραίτηση με φόντο την κλιμάκωση της βίας των εγκληματικών οργανώσεων.

Τη χώρα, όπου έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016, κυβερνούν έκτοτε μεταβατικές αρχές, που δεν έχουν καταφέρει να αναχαιτίσουν τη βία--μολαταύτα, υποσχέθηκαν να οργανώσουν βουλευτικές και προεδρικές εκλογές το καλοκαίρι του 2026.

Δεκαοκτώ χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν δυνάμεις για να ενταχθούν στη νέα αποστολή κατά των συμμοριών που αντικαθιστά την ΠΑΥΑ, προκειμένου να βοηθήσουν τις αϊτινές μεταβατικές αρχές. Σκοπός είναι η νέα αποστολή να έχει 5.500 στρατιώτες, ανέφερε στα μέσα Δεκεμβρίου ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) Άλμπερτ Ράμντιν.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της UNICEF, της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία, κάπου 1,4 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της βίας των συμμοριών στην πρωτεύουσα, ή αλλιώς πάνω από το 10% του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων 740.000 και πλέον παιδιών.

Και κάπου 5,7 εκατ. Αϊτινοί είναι αντιμέτωποι με οξεία διατροφική ανασφάλεια, εκ των οποίων 1,2 εκατ. είναι παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

