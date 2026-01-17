Σοζτζού: «Η Ελλάδα προκαλεί… τα τουρκικά χωρικά ύδατα»

Η αντιπολιτευόμενη εθνικιστικού χαρακτήρα εφημερίδα Σοζτζού σχολιάζει με καυστικό και προειδοποιητικό τόνο τη δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη περί της διακριτικής ευχέρειας της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα εντός του Αιγαίου, χαρακτηρίζοντάς την «πρόκληση» που φέρνει την περιοχή στο χείλος μιας στρατιωτικής κρίσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέρα από τα σημερινά 6 ναυτικά μίλια.

Η εφημερίδα τονίζει ότι η Άγκυρα θεωρεί εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια τέτοια ενέργεια “αιτία πολέμου” (casus belli) βάσει απόφασης του 1995, και προειδοποιεί ότι «η μονομερής παραβίαση των τουρκικών χωρικών υδάτων μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε στρατιωτική αντίδραση».

Το άρθρο δεν περιορίζεται στην απόφαση για τα χωρικά ύδατα, αλλά πλέκει το γεγονός στο ευρύτερο πλαίσιο των εντεινόμενων αντιπαραθέσεων για την υφαλοκρηπίδα, τα σχέδια θαλάσσιων πάρκων και τις συμμαχίες στην ανατολική Μεσόγειο — προειδοποιώντας ότι οι περιφερειακές δυνάμεις βρίσκονται «στην κόψη του ξυραφιού» με τον κίνδυνο ενός περιφερειακού ατυχήματος να αυξάνεται σημαντικά.

Μιλιέτ: «Θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα»

MyNet: Η Άγκυρα το θεωρεί «casus belli»... Η πρόκληση του Έλληνα υπουργού για το Αιγαίο: «Θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα»

Η τουρκική ιστοσελίδα MyNet εστιάζει με έντονα επικριτικό και φορτισμένο ύφος στις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, παρουσιάζοντάς τες ως ευθεία πρόκληση προς την Άγκυρα και ως αναβίωση ενός ζητήματος που η Τουρκία έχει χαρακτηρίσει εδώ και δεκαετίες «αιτία πολέμου». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δήλωσή του ότι η Ελλάδα προτίθεται να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο, μέσω μιας σταδιακής στρατηγικής που ξεκινά –όπως υποστήριξε– από τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύουν την ελληνική κυριαρχία και αποδυναμώνουν τυχόν αμφισβητήσεις δικαιοδοσίας.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο απώτερος στόχος της Αθήνας είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού παρουσιάζονται ως «τελεσίγραφο» και «ελληνικό ρεσάλτο» στο Αιγαίο, με το τουρκικό αφήγημα να τις εντάσσει σε μια ευρύτερη στρατηγική αντιπαράθεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στάση του Γεραπετρίτη απέναντι στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο χαρακτήρισε απαράδεκτο, τονίζοντας ότι, παρά τη συνεχιζόμενη τουρκική ρητορική, η Ελλάδα διαθέτει πλέον ισχυρά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα που –όπως είπε– δεν μπορούν να αγνοηθούν. Το άρθρο σημειώνει ότι ο Έλληνας υπουργός εμφανίστηκε αμετακίνητος στο ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, ξεκαθαρίζοντας πως, αν και ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να συνεχιστεί, τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Τέλος, η τουρκική πλευρά υπογραμμίζει πως ο Γεραπετρίτης παρουσίασε την Ελλάδα ως μια χώρα που διαπραγματεύεται πλέον «από θέση ισχύος», επικαλούμενος τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού με νέες φρεγάτες, ενώ το δημοσίευμα συνδέει τις δηλώσεις αυτές με την επικείμενη συνάντηση Ερντογάν–Μητσοτάκη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το κλίμα οδηγείται σε νέα περίοδο έντασης.

Haber7 : Η Άγκυρα το είχε αποκαλέσει αιτία πολέμου! Η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία με χωρικά ύδατα 12 μιλίων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γεραπετρίτης εμφανίζεται να συνδέει ευθέως τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων με την ενίσχυση της ελληνικής κυριαρχίας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν μέρος μιας «μεγάλης θαλάσσιας στρατηγικής» που, όπως λέει, εξουδετερώνει αμφισβητήσεις και αξιώσεις τρίτων.