Ο Σύρος Πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάραα αναμένεται στο Βερολίνο την Τρίτη για συνομιλίες, καθώς Γερμανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν να επιταχύνουν τις απελάσεις Σύρων, παρά την ανησυχία για τη συνεχιζόμενη αστάθεια στην πατρίδα τους.

Ο Σάραα έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον ομόλογό του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ανέφερε το γραφείο του Γερμανού Προέδρου.

Το γραφείο του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δεν έχει ακόμη ανακοινώσει εάν θα έχει επίσης συνομιλίες με τον Σάραα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024, ο Σάραα κάνει συχνά ταξίδια στο εξωτερικό σε μια προσπάθεια εξωστρέφειας.

Ως τώρα έχει πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, και μια σειρά από διεθνείς κυρώσεις κατά της Συρίας έχουν αρθεί.

Το επίκεντρο της επίσκεψης στο Βερολίνο την επόμενη εβδομάδα θα είναι η επιτάχυνση των επαναπατρισμών Σύρων, μια προτεραιότητα για τον συντηρητικό συνασπισμό του Μερτς, από τότε που ανατράπηκε ο Άσαντ.

Περίπου ένα εκατομμύριο Σύροι κατέφυγαν στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, πολλοί από τους οποίους έφτασαν το 2015-16 για να ξεφύγουν από τον εμφύλιο πόλεμο.

Τον Νοέμβριο, ο Μερτς, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει το ακροδεξιό κόμμα AfD στο θέμα της μετανάστευσης, επέμεινε ότι "δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος για τους Σύρους που διέφυγαν από τον πόλεμο να ζητήσουν άσυλο στη Γερμανία".

"Για όσους αρνούνται να επιστρέψουν στη χώρα τους, μπορούμε φυσικά να τους απελάσουμε", είπε.

Τον Δεκέμβριο, η Γερμανία πραγματοποίησε την πρώτη απέλαση Σύρου από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος το 2011, μεταφέροντας έναν άνδρα που καταδικάστηκε για εγκλήματα στη Δαμασκό.

Ωστόσο, ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει τέτοιες προσπάθειες, επικαλούμενες τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Συρία και στοιχεία για παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Η βία μεταξύ της Κυβέρνησης και των μειονοτικών ομάδων είναι συχνή στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων συγκρούσεων μεταξύ του στρατού και των κουρδικών δυνάμεων.

Αρκετές ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούν τις κουρδικές και αλαουιτικές κοινότητες της Συρίας στη Γερμανία, έχουν καλέσει το Βερολίνο να ακυρώσει την προγραμματισμένη επίσκεψη του Σύρου Προέδρου χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη».

"Η κατάσταση στη Συρία είναι δραματική. Οι πολίτες διώκονται αποκλειστικά λόγω της εθνοτικής ή θρησκευτικής τους καταγωγής", ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

"Είναι ακατανόητο για εμάς και νομικά και ηθικά απαράδεκτο το γεγονός ότι η γερμανική Κυβέρνηση σκοπεύει εν γνώσει της να δεχτεί στην καγκελαρία ένα άτομο που είναι ύποπτο ότι είναι υπεύθυνο για αυτές τις πράξεις", ανέφεραν.

Η Κουρδική Κοινότητα της Γερμανίας, μεταξύ των υπογραφόντων της εν λόγω δήλωσης, υπέβαλε επίσης καταγγελία στους Γερμανούς εισαγγελείς τον Νοέμβριο, κατηγορώντας τον Σάαρα για εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σε ταξίδι στη Δαμασκό τον Οκτώβριο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι η δυνατότητα επιστροφής των Σύρων ήταν «πολύ περιορισμένη», καθώς ο πόλεμος είχε καταστρέψει μεγάλο μέρος των υποδομών της χώρας.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν αντιδράσεις από το δικό του συντηρητικό κόμμα Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

