Στον τουρκικό Τύπο, φιλοκυβερνητικό και αντιπολιτευόμενο, το Ιράν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένας επικίνδυνος γείτονας σε φάση ρευστοποίησης, με συνέπειες που —όπως επιμένουν αναλυτές και αρθρογράφοι— θα χτυπήσουν πρώτα και άμεσα την Τουρκία. Στο επίκεντρο των σχολίων βρίσκεται ένα ερώτημα που επανέρχεται επίμονα: τί θα πράξει η Άγκυρα αν ο Ντόναλντ Τραμπ ζητήσει τη συμμετοχή της σε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν;

Η απάντηση, όπως προκύπτει σχεδόν ομόφωνα από τα δημοσιεύματα, είναι ξεκάθαρη: άρνηση στρατιωτικής εμπλοκής, με μοναδικό «παράθυρο» την ανθρωπιστική χρήση υποδομών — και με υψηλή επιφυλακή για τις παρενέργειες.

Η Άγκυρα, όπως προκύπτει συνολικά από τον Τύπο και τις επίσημες δηλώσεις, δεν θέλει να γίνει μέρος ενός πολέμου. Θέλει, όμως, να είναι έτοιμη για τις συνέπειές του — και να μην πληρώσει το τίμημα μιας σύγκρουσης που άλλοι θα ξεκινήσουν.

Nefes – «Το Ιράν θα χτυπήσει την Τουρκία;»

Με ύφος προειδοποιητικό και σαφώς ανήσυχο, η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Nefes ανοίγει ευθέως το σενάριο αμερικανικού αιτήματος προς την Άγκυρα για χρήση βάσεων ή εναέριου χώρου σε επιχείρηση κατά του Ιράν. Το συμπέρασμα του αρθρογράφου είναι κατηγορηματικό:

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβα τόσο από την πτέρυγα της κυβέρνησης όσο και από διπλωματικές πηγές, αν υπάρξει ένα τέτοιο αίτημα από τις ΗΠΑ, η Άγκυρα θα το απορρίψει. Σε μια πιθανή επιχείρηση στο Ιράν, θα επιτραπεί η χρήση μόνο για ανθρωπιστικές δραστηριότητες».

Η Nefes προχωρά ακόμη πιο μακριά, καταγράφοντας έναν φόβο που επανέρχεται συχνά στον τουρκικό δημόσιο διάλογο: την πιθανότητα ιρανικών πληγμάτων σε αμερικανικές εγκαταστάσεις επί τουρκικού εδάφους. Η απάντηση που μεταφέρει το άρθρο είναι ωμή:

«Η Τουρκία θα θεωρήσει ότι η επίθεση στρέφεται απευθείας εναντίον της και θα ανταποδώσει και με το παραπάνω».

Το άρθρο κλείνει με μια αιχμηρή ιστορική αναλογία, προειδοποιώντας ότι η λογική «υποστηρίζουμε τις ΗΠΑ και κερδίζουμε» θα μπορούσε να οδηγήσει την Τουρκία σε στρατηγική ήττα, «όπως συνέβη και στην εποχή του αείμνηστου Τουργκούτ Οζάλ».

DW Türkçe – «Γιατί η σταθερότητα του Ιράν είναι κρίσιμη για την Τουρκία;»

Στην DW Türkçe, το βάρος πέφτει λιγότερο στο στρατιωτικό σκέλος και περισσότερο στο σενάριο κατάρρευσης. Ο πρώην διπλωμάτης Μεχμέτ Ογουτσού προειδοποιεί ότι το Ιράν «είναι ο επόμενος στόχος» μετά τις εξελίξεις στη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας, περιγράφοντας ένα εφιαλτικό ντόμινο.

«Αν το σύστημα καταρρεύσει στο Ιράν και οι εθνοτικές ομάδες εξεγερθούν, η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο τραγική από τη Συρία. Το Ιράν θα γίνει ένας τόπος καταστροφής».

Ο Οϊτούν Ορχάν του ORSAM συμπληρώνει ότι ένα τέτοιο σενάριο θα είχε «πολύ πιο σοβαρές συνέπειες για την Τουρκία» σε σχέση με Ιράκ και Συρία, με έμφαση στην αναζωπύρωση του PJAK και των κουρδικών δομών.

Για τον Ογουτσού, η σχέση της Άγκυρας με τον Τραμπ δεν προσφέρει καμία εγγύηση:

«Ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει τις αποφάσεις του ανά πάσα στιγμή».

Yetkinreport – «Το Ιράν σε αναβρασμό: Θα επέμβει Τραμπ, και πώς αυτό θα επηρεάσει την Τουρκία;»

Στο Yetkinreport, ο ίδιος ο Μεχμέτ Ογουτσού μετατοπίζει τον φακό από τον φόβο στην ευκαιρία — χωρίς ωραιοποιήσεις. Υποστηρίζει ότι, αν το Ιράν χάσει την περιφερειακή του ισχύ, η Τουρκία θα αναδειχθεί στον «μόνο σημαντικό περιφερειακό παράγοντα» από την ανατολική Μεσόγειο έως τον Καύκασο.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι αυτό το κενό ισχύος θα γεννήσει νέους ανταγωνισμούς. Η «λογική γραμμή» για την Άγκυρα, όπως τη σκιαγραφεί, δεν είναι ούτε η αντικατάσταση του Ιράν ούτε η άμεση σύγκρουση με το Ισραήλ, αλλά.

«Να διατηρηθεί ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, να παραμείνουν ανοιχτοί οι διπλωματικοί δίαυλοι και να μην γίνει ‘φυσικός στόχος’ οποιουδήποτε στρατηγικού άξονα».

Medyascope – «Η πιθανότητα αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν έχει διχάσει τους ισλαμιστές στην Τουρκία

Ο Ρουσέν Τσακίρ φωτίζει μια λιγότερο ορατή, αλλά κρίσιμη διάσταση: τη σύγχυση και τον φόβο στο ισλαμιστικό στρατόπεδο της Τουρκίας. Παρά την ιστορική αντιπάθεια προς το ιρανικό καθεστώς, ο «μεγαλύτερος φόβος» σήμερα είναι άλλος:

«Η πιθανότητα οι Κούρδοι εκεί να εκμεταλλευτούν την αναταραχή».

Ο Τσακίρ καταρρίπτει τον μύθο του πανισλαμισμού, μιλώντας για μια βαθιά εθνικιστική στάση που θα οδηγήσει, αν χρειαστεί, σε συμμαχίες «ενάντια στους Κούρδους», ακόμη και μέσα στο Ιράν.

Σαμπάχ – «Η στρατηγική των ΗΠΑ για διαμελισμό του Ιράν»

Η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ υιοθετεί τον πιο δραματικό τόνο. Ο Μπερτζάν Τουτάρ κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο γεωπολιτικής αναδιάταξης και διάσπασης του Ιράν, με σαφείς αναφορές σε «Βόρειο», «Κεντρικό» και «Νότιο» Ιράν. Το μήνυμα είναι σαφές: η αλλαγή καθεστώτος δεν είναι ο στόχος — ο στόχος είναι ο χάρτης.

ΧαμπέρΤουρκ – «Οι επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν για την Τουρκία»

Ο Μπουλέντ Αϊντεμίρ, με σαφείς αναφορές σε κύκλους ασφαλείας, μιλά για έναν «κλοιό φωτιάς» γύρω από την Τουρκία. Από το PKK και το PJAK (Κούρδοι του Ιράν) μέχρι την ενέργεια, τις μεταφορές και τη Μαύρη Θάλασσα, το συμπέρασμα είναι βαρύ.

«Αυτή η ένταση δεν θα εξυπηρετήσει τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας και την περιφερειακή σταθερότητα».

Χουριέτ – Η «σιωπηλή διάλυση» ως μεγαλύτερος κίνδυνος

Η Χαντέ Φιράτ καταλήγει ότι η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας, προειδοποιώντας πως «η σιωπηλή διάλυση» είναι μακροπρόθεσμα πιο επικίνδυνη από μια ανοιχτή κρίση.

TRT Haber & δηλώσεις Φιντάν: η επίσημη γραμμή