Ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, απηύθυνε πρόταση προς τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για επανάληψη των δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με δημοσίευμα στην προσκείμενη στην αντιπολίτευση διαδικτυακή Τ24.

Ο Oζέλ πρότεινε την παραίτηση όλων των δημοτικών συμβούλων ώστε να ανοίξει ο δρόμος για νέα εκλογική διαδικασία και δήλωσε ότι υποψήφιος του CHP θα είναι ο προφυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Εκτίμησε ότι το CHP θα επικρατήσει εντός 60 ημερών, τονίζοντας ότι η απόφαση πρέπει να ανήκει στους ψηφοφόρους.

Έθεσε ως προϋπόθεση τον τερματισμό της πολιτικής πίεσης στην αντιπολίτευση και τη διεξαγωγή δικών χωρίς προφυλάκιση για τα κρατούμενα στελέχη.

Παρατηρητές σημειώνουν ότι η πρόταση αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος λόγω της διπλής ιδιότητας του Ιμάμογλου ως υποψηφίου δημάρχου και προεδρικού υποψηφίου του CHP.

Πηγή: ΚΥΠΕ

