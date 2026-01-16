Κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Αίγυπτο, ο δημοφιλής YouTuber IShowSpeed βρέθηκε μπροστά σε αγάλματα ελληνιστικού ύφους και δεν έκρυψε την έκπληξή του, αναρωτώμενος δημόσια: «Γιατί υπάρχουν αυτά εδώ;». Η απάντηση του ξεναγού του λειτούργησε ως μάθημα ιστορίας για τα περίπου 48 εκατομμύρια θεατές που παρακολουθούσαν.

Όπως του εξηγήθηκε, μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Μέγας Αλέξανδρος το 332 π.Χ., τη χώρα κυβέρνησαν για σχεδόν 300 χρόνια οι Μακεδόνες Έλληνες Πτολεμαίοι, οι οποίοι ανέλαβαν τον ρόλο των φαραώ. Η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από τη βαθιά σύνθεση ελληνικού και αιγυπτιακού πολιτισμού.



Από αυτή τη συγχώνευση γεννήθηκαν εμβληματικά επιτεύγματα, όπως η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, η ανάπτυξη της ελληνιστικής τέχνης με αιγυπτιακά στοιχεία και η βασιλεία της Κλεοπάτρα Ζ΄, της τελευταίας ελληνίδας ηγεμόνος της Αιγύπτου πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση.

Η αυθόρμητη και έκπληκτη αντίδραση του IShowSpeed έκανε το γύρο των κοινωνικών δικτύων, φέρνοντας την ιστορία της ελληνικής παρουσίας στην Αίγυπτο στο προσκήνιο και μετατρέποντας μια στιγμή ψυχαγωγίας σε απρόσμενο μάθημα παγκόσμιας ιστορίας.



