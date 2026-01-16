Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο ιρανικής καταγωγής κωμικός Max Amini αναφέρεται στη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν, τονίζοντας ότι για εκατομμύρια ανθρώπους η κρίση δεν αποτελεί απλώς μια είδηση, αλλά μια σκληρή καθημερινή πραγματικότητα.

Ο γνωστός κωμικός επισημαίνει ότι οικογένειες υποφέρουν, φωνές φιμώνονται και πολίτες ρισκάρουν τα πάντα προκειμένου να ακουστούν. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς ευαισθητοποίησης, της προσοχής και της αλληλεγγύης, σημειώνοντας πως «το να ακούμε και να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον έχει σημασία», σε μια περίοδο που ο κόσμος συχνά στρέφει αλλού το βλέμμα του.



